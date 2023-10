Rumfartøjets indvirkning på jordens atmosfæriske sammensætning

En nylig undersøgelse offentliggjort i Proceedings of the National Academy of Sciences har afsløret, at satellitter og rumfartøjer forurener jordens atmosfære med store mængder metaller. Denne forurening sker i stratosfæren, en region, der indeholder en stor koncentration af ozon.

Forskerholdet, ledet af Dan Cziczo fra University of Purdue, indsamlede data ved at flyve fly i en højde af næsten 12 miles. Dette gjorde det muligt for dem at fange nøjagtige målinger uden nogen forurening fra flydampe. Undersøgelsen opdagede, at metaller som lithium, kobber, aluminium og bly, som almindeligvis findes i rumfartøjer, oversteg niveauerne af naturligt forekommende kosmisk støv.

Desuden fandt holdet, at næsten 10 procent af svovlsyrepartiklerne, som er essentielle for at beskytte ozonlaget, var forurenet med fordampede rester fra rumfartøjer. Tilstedeværelsen af ​​unikke grundstoffer som niobium indikerer brugen af ​​varmeskjolde i raketter. Disse beviser peger på forureningen, der kommer fra rumfartøjer snarere end meteoritter, som har været uændrede i århundreder.

Miljøpåvirkningen af ​​denne forurening er endnu ikke fuldt ud forstået. Men i betragtning af den forventede stigning i antallet af satellitter i kredsløb, kan situationen forværres. Det anslås, at der vil være yderligere 50,000 satellitter i 2030, med virksomheder som SpaceX og Amazon førende. Denne hurtige vækst i rumindustrien betyder, at op til 50 procent af aerosolpartiklerne i stratosfæren i sidste ende kan indeholde metaller fra at komme ind i rumfartøjer igen.

Disse resultater giver anledning til bekymring over de miljømæssige konsekvenser af rumindustriens ekspansion. Ophobningen af ​​rumaffald og frigivelsen af ​​menneskeskabte materialer i stratosfæren nødvendiggør yderligere undersøgelse. Da vi fortsat er stærkt afhængige af satellitter og rumfartøjer, bliver det afgørende at udvikle bæredygtig praksis, der minimerer den negative indvirkning på vores atmosfære.

Kilde: Proceedings of the National Academy of Sciences