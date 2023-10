Deep Space Climate Observatory fanger et spektakulært billede af solformørkelse

Satellitten Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), en fælles indsats fra NASA, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) og det amerikanske luftvåben, tog for nylig et bemærkelsesværdigt fotografi af solformørkelsen, der fandt sted den "ring af ild". 14. oktober 2023. Denne formørkelse fascinerede millioner af skywatchere over hele Amerika, og DSCOVRs unikke perspektiv fra næsten 1 million miles væk gav en betagende udsigt.

Billedet taget af DSCOVR viser vores planet, med dens levende blå nuancer, mod rummets enorme sorte. En betydelig del af Nordamerika ser dog ud til at være dæmpet på grund af månens mørke skygge. Denne satellits hovedmission er at overvåge solvinden og forbedre vejrudsigterne i rummet. Derudover bruger den NASA's Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) til at observere Jorden og fange fantastiske begivenheder som den nylige solformørkelse.

Solformørkelser opstår, når månen flugter mellem Jorden og solen og blokerer dens skive fra vores perspektiv. Disse justeringer er relativt sjældne, da månens kredsløb omkring vores planet hælder omkring 5 grader sammenlignet med Jordens kredsløb omkring solen.

Under den nylige formørkelse så månen og solen ud til at have omtrent samme størrelse på jordens himmel. Månens elliptiske bane betød dog, at den ikke var i stand til at dække solen fuldstændigt, hvilket resulterede i en ringformørkelse eller "ildring". I denne type formørkelse omgiver en lys ring af lys måneskiven. De, der var så heldige at være inden for annularitetens vej, som var 130 miles bred, var vidne til dette storslåede fænomen.

Ud over DSCOVR fangede andre satellitter, der kredser om jorden, også billeder og videoer af formørkelsen, da månens skygge krydsede USA fra sydøst.

