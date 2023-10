Satellit lyser klarere end stjerner, vækker bekymring for astronomer

En nyligt opsendt satellit, Bluewalker 3, er blevet lysere end de fleste stjerner på himlen, hvilket vækker bekymring blandt astronomer om den manglende regulering og det stigende antal af satellitopsendelser. Satellitten, der blev opsendt i september 2022 af AST SpaceMobile, skinner med samme intensitet som den ottende-klareste stjerne, når den er fuldt udplaceret og bliver hundredvis af gange lysere end internationale anbefalinger. Dens ejere har planer om at opsende mindst 100 flere satellitter ud i rummet.

Det lyse udseende af Bluewalker 3 skyldes dens 64 kvadratmeter kommunikationsarray, som reflekterer sollys. Satellitten, der tjente som en prototype for Bluebird, var beregnet til at forbedre mobilforbindelsen. Satellittens lysstyrke har dog fået forskere fra University of Auckland og University of Canterbury til at anbefale en kritisk evaluering af satellitternes indvirkning på rummet og jordens miljøer under opsendelsesprocessen. Den amerikanske regerings ansvarlighedskontor har også markeret dette problem.

Astronomer har udtrykt bekymring over indvirkningen på deres observationer. Philip Diamond, SKA-observatoriets generaldirektør, fremhævede udfordringen med at observere frekvenser tildelt mobiltelefoner selv i radiostille zoner. Han sagde, at satellitter som Bluewalker 3 har potentialet til at forværre denne situation og kompromittere deres evne til at udføre videnskabelig forskning, hvis de ikke afbødes ordentligt.

Observationer fra forskellige steder, herunder Chile, USA, Mexico, New Zealand, Holland og Marokko, har bekræftet Bluewalker 3's exceptionelle lysstyrke. Disse observationer afslører, at satellitten regelmæssigt overskrider den maksimale lysstyrke for satellitter med lav kredsløb, som er fastsat af satellitter Den Internationale Astronomiske Union hundredvis af gange. Lysstyrken af ​​sådanne satellitter efterlader ofte spor i billeder taget med kraftige teleskoper, hvilket hindrer udsynet til stjerner og galakser.

Det hastigt stigende antal satellitter på himlen forværrer problemet. Den Europæiske Rumorganisation anslår, at der er mellem 60 og 90 satellitopsendelser hvert år, hvor nogle virksomheder opsender op til 50 satellitter i en enkelt opsendelse. Med planer om at opsende yderligere 30,000 satellitter i det næste årti, har Starlink, ledet af Elon Musk, allerede sendt over 1,700 satellitter i kredsløb. Denne tendens, sammen med andre virksomheder og lande, der lancerer deres egne netværk, udgør udfordringer for astronomiske observationer.

Bekymringen over uregulerede satellitopsendelser kræver, at der indføres strenge retningslinjer. Den nuværende rumstyring følger en løs principtraktat, der gør plads frit for alle lande at udforske, samtidig med at det forbyder masseødelæggelsesvåben fra kredsløb. Imidlertid hindrer manglen på specifikke regler for satellitlysstyrke og interferens udviklingen af ​​astronomisk forskning. Efterhånden som den globale rumindustri fortsætter med at vokse og potentielt når 1 billion USD i 2030, er det afgørende at tage fat på disse bekymringer og finde en balance mellem teknologiske fremskridt og videnskabelig udforskning.

