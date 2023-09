Sarah Abos fængslende interview med astronaut Michael Collins

I et nyligt interview havde journalisten Sarah Abo det privilegium at tale med astronaut Michael Collins, piloten på NASAs Apollo 11-rumfartøj, der med succes bragte de første mænd til månen i 1969. Mens navne som Neil Armstrong og Buzz Aldrin ofte forbindes med dette historisk mission, var det Collins' pilotevner, der sikrede deres sikker tilbagevenden til Jorden.

Selvom Collins ikke selv trådte sin fod på månen, efterlod hans utrolige rejse væk fra planeten et varigt indtryk på Sarah. Hun beskrev Collins' perspektiv som ærefrygtindgydende og sagde, at når du er i rummet og ser Jorden, fremstår det som et lille eksemplar, der kan dækkes af din tommelfinger. Denne oplevelse tjener som en påmindelse om vores lillehed i den enorme galakse, vi bebor.

Under deres samtale bemærkede Sarah, at Collins virkede dybt i harmoni med den menneskelige natur. Indtil hans bortgang i 2021 fortsatte han med at legemliggøre nysgerrighed og personlig vækst. Collins understregede vigtigheden af ​​at være nysgerrig, at ønske at lære mere om andre og at fremme en vilje til at stille spørgsmål og lytte. Han mente, at man gennem denne nysgerrighed kan fortsætte med at vokse som individ.

Sarah betragtede sit interview med Michael Collins som en bemærkelsesværdig mulighed. Hun blev inspireret af hans indsigt i menneskets ønske om viden og forståelse. Collins' unikke perspektiv som en astronaut, der kredsede om månen, tjente som en påmindelse om vores plads i universet og vigtigheden af ​​nysgerrighed og vækst i vores liv.

