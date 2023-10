NASA opdager mulige "byggesten til liv" i en 4.5 milliarder år gammel asteroide

NASA afslørede, at en 4.5 milliarder år gammel asteroide, Bennu, potentielt kunne indeholde "byggestenene til livet på Jorden." Prøver indsamlet fra asteroiden under Osiris-Rex-missionen viste beviser for højt kulstofindhold og vand ifølge tidlige test udført af det amerikanske rumagentur. Disse materialer blev fremvist under en livestreamet begivenhed i Johnson Space Center i Houston, Texas. Prøverne, der beløber sig til cirka 250 gram sten og støv, blev returneret til Jorden i sidste måned, efter at en kapsel blev rørt ned i Utah-ørkenen nær Salt Lake City. NASA-administrator Bill Nelson omtalte prøven som "videnskabelig skat", og sagde, at den vil bidrage til undersøgelser af livets oprindelse på vores planet i de kommende generationer. Bennu, en 4.5 milliarder år gammel rest af vores tidlige solsystem, har potentialet til at kaste lys over dannelsen og udviklingen af ​​planeter.

Professor Dante Lauretta, missionens ledende videnskabsmand, udtrykte begejstring over de opdagelser, der blev gjort i asteroidematerialet, og kaldte det en "tidskapsel" med ældgamle hemmeligheder, der giver dybtgående indsigt i vores solsystems oprindelse. Den rigelige tilstedeværelse af vandholdige lermineraler og kulstofrigt materiale i prøverne afslører kun en brøkdel af, hvad Bennu kan rumme. Disse opdagelser forbedrer ikke kun vores forståelse af vores himmelske kvarter, men giver også potentielle ledetråde til livets begyndelse. NASA's mission havde til formål at indsamle 60 gram asteroideprøve, men forskerne var glædeligt overraskede over at finde yderligere "bonusmateriale", der dækkede opsamlerhovedet, beholderlåget og basen, da de åbnede beholderlåget.

Samlet set vil undersøgelsen af ​​Bennus prøver fortsætte med at opklare mysterierne i vores kosmiske arv og bidrage til vores forståelse af, hvordan livet på Jorden begyndte. Det høje kulstofindhold og tilstedeværelsen af ​​vand tyder på, at asteroider som Bennu kunne have spillet en afgørende rolle i at så vores planet med de nødvendige ingredienser for, at liv kan dukke op og trives.

