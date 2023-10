NASA opdager potentielle byggesten af ​​liv på en 4.5 milliarder år gammel asteroide

NASA har afsløret, at en 4.5 milliarder år gammel asteroide kaldet Bennu kan indeholde "byggestenene til livet på Jorden." Denne meddelelse blev givet under en live-streamet begivenhed i Johnson Space Center i Houston, Texas. Agenturet fremviste prøver indsamlet fra Bennu gennem Osiris-Rex-missionen, som udviste højt kulstofindhold og vand. Kapslen indeholdende cirka 250 g sten og støv fra asteroiden landede i Utah-ørkenen nær Salt Lake City den 24. september.

NASA-administrator Bill Nelson udtrykte sin begejstring og sagde, at prøverne vil hjælpe med at undersøge livets oprindelse på Jorden og udvide vores forståelse af asteroider, der kan udgøre en trussel mod vores planet. Han tilføjede, at det bringer os tættere på at opklare mysterierne i vores kosmiske arv.

Bennu, der ligger 60 millioner miles væk, betragtes som en rest af vores tidlige solsystem. Dens videnskabelige værdi ligger i at kaste lys over dannelsen og udviklingen af ​​planeter. Osiris-Rex-missionen, der blev lanceret i september 2016, nåede Bennu i december 2018 og returnerede prøver til Jorden i den forseglede kapsel i sidste måned. Missionens ledende videnskabsmand, professor Dante Lauretta fra University of Arizona, kaldte prøverne "videnskabelig skat" og understregede deres potentiale til at give dybtgående indsigt i vores solsystems oprindelse.

Mens NASA's mål var at indsamle 60 gram asteroideprøve, opdagede agenturet "bonusmateriale" på ydersiden af ​​opsamlerhovedet, beholderlåget og basen, da beholderen blev åbnet. Det ekstra materiale har bremset processen med at indsamle og indeholde den primære prøve. Forskere er ivrige efter at udforske denne udenjordiske skattekiste, da den har et stort løfte om at forstå oprindelsen og potentialet for liv i vores kosmiske kvarter.

Samlet set markerer prøverne fra Bennu en betydelig præstation for NASA og lover spændende videnskabelige opdagelser, der kan omforme vores forståelse af universet.

kilder:

– NASA