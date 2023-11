NASAs Juno-mission afslører salte og organiske stoffer på Jupiters måne Ganymedes

Data indsamlet af NASAs Juno-mission har afsløret en banebrydende opdagelse på Jupiters største måne, Ganymedes. Det Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) spektrometer ombord på Juno har opdaget mineralsalte og organiske forbindelser på månens overflade under en nylig tæt forbiflyvning. Udgivet i tidsskriftet Nature Astronomy, er disse resultater afgørende for at optrevle oprindelsen af ​​Ganymedes og sammensætningen af ​​dets dybe hav.

Ganymedes, større end planeten Merkur, har betaget videnskabsmænd på grund af tilstedeværelsen af ​​et enormt indre hav gemt under dens iskolde skorpe. Tidligere observationer fra rumfartøjer som NASAs Galileo og Hubble-rumteleskopet antydede eksistensen af ​​salte og organiske stoffer; dog var opløsningen af ​​disse observationer utilstrækkelig til at give en endelig bekræftelse.

Den 7. juni 2021 påbegyndte Juno en tæt forbiflyvning af Ganymede, hvor han skimmede i en højde af 650 miles. Under denne manøvre fangede JIRAM-instrumentet infrarøde billeder og spektre, hvilket gjorde det muligt for videnskabsmænd at undersøge månens overflade i hidtil usete detaljer. Især opnåede JIRAM en rumlig opløsning for infrarød spektroskopi bedre end 0.62 miles pr. pixel. Gennem denne avancerede billeddannelse opdagede Junos team distinkte spektrale træk forbundet med ikke-vand-is materialer, herunder hydreret natriumchlorid, ammoniumchlorid, natriumbicarbonat og muligvis alifatiske aldehyder.

Tilstedeværelsen af ​​ammoniakerede salte tyder på, at Ganymede kan have akkumuleret materialer, der er kolde nok til at kondensere ammoniak under dannelsen. Ydermere kan carbonatsalte fundet på månen være rester af kuldioxid-rig is, hvilket giver yderligere indsigt i Ganymedes geologiske historie.

Et spændende aspekt af undersøgelsen er, at den højeste overflod af salte og organiske stoffer blev opdaget i de mørke og lyse terræner beliggende nær breddegrader beskyttet af Ganymedes magnetfelt. Dette fund indikerer, at de observerede salte og organiske stoffer sandsynligvis er rester af en saltlage fra dybt hav, der nåede månens overflade.

Juno-missionen fortsætter med at udforske andre fascinerende verdener i Jupiter-systemet. Efter at have undersøgt Ganymedes og Europa, en anden måne, der mistænkes for at have et hav under sit iskolde ydre, fokuserer Juno nu sin opmærksomhed på Io. Rumfartøjet er planlagt til at nærme sig Io den 30. december 2022, hvilket giver yderligere muligheder for banebrydende opdagelser.

FAQ

1. Hvad opdagede NASAs Juno-mission på Ganymedes?

NASAs Juno-mission opdagede mineralsalte og organiske forbindelser på Ganymedes overflade under en tæt forbiflyvning af månen. Detektionen blev foretaget ved hjælp af Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) spektrometer ombord på Juno-rumfartøjet.

2. Hvorfor er Ganymedes vigtig for videnskabsmænd?

Ganymedes er af stor interesse for videnskabsmænd, fordi den rummer et stort indre hav af vand under sin iskolde skorpe. At studere Ganymedes sammensætning og oprindelsen af ​​dets hav kan give værdifuld indsigt i månens dannelse og potentialet for beboelighed.

3. Hvad er den rumlige opløsning, som JIRAM opnår under forbiflyvningen?

JIRAM-instrumentet ombord på Juno opnåede en rumlig opløsning for infrarød spektroskopi bedre end 0.62 miles (1 kilometer) pr. pixel under Ganymedes forbiflyvning. Denne højopløselige billeddannelse gjorde det muligt for forskere at identificere og analysere de unikke spektrale træk ved ikke-vandismaterialer på månens overflade.

4. Hvad er betydningen af ​​at finde salte og organiske stoffer på de beskyttede breddegrader på Ganymedes?

Tilstedeværelsen af ​​salte og organiske stoffer i det mørke og lyse terræn nær de breddegrader, der er afskærmet af Ganymedes magnetfelt, tyder på, at de er rester af en dyb havlage, der nåede månens overflade. Dette fund giver værdifulde spor om Ganymedes geologiske historie og de processer, der finder sted i dets indre.