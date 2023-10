En miljøvenlig løsning til fjernelse af mikroplast fra vand

Forskere ved Korea Institute of Science and Technology (KIST) har udviklet et miljøvenligt materiale, der effektivt kan fjerne mikroplastik fra vand. Mikroplast, som er plastikaffald, der over tid nedbrydes til partikler mindre end 20 μm, udgør en betydelig miljø- og sundhedsrisiko. De nuværende vandbehandlingsanlæg er ikke i stand til at fjerne mikroplastik mindre end 20 μm, hvilket gør det nødvendigt at finde alternative løsninger.

Dr. Jae-Woo Choi og hans team ved Center for Vandkredsløbsforskning ved KIST har udviklet et metal-organisk skeletbaseret fast flokkuleringsmiddel, der kan aggregere nanoplast under synlig lysbestråling. Materialet er baseret på preussisk blå, et metal-organisk skelet-baseret stof, der tidligere har været brugt til at adsorbere radioaktive grundstoffer fra spildevand.

Forskerne opdagede, at preussisk blå effektivt kan samle mikroplastik under synligt lys. De udviklede derefter et materiale, der maksimerer aggregeringseffektiviteten af ​​preussisk blå ved at justere krystalstrukturen. Når materialet bestråles med synligt lys, kan mikroplastik så små som 0.15 μm agglomereres til en størrelse omkring 4,100 gange større, hvilket gør dem nemmere at fjerne.

I eksperimenter var forskerne i stand til at fjerne op til 99 % af mikroplastik fra vand ved hjælp af det udviklede materiale. Ydermere kan materialet flokkulere mikroplastik mere end tre gange sin egen vægt, hvilket overgår konventionelle flokkuleringsmidler, der bruger jern eller aluminium med omkring 250 gange.

Denne miljøvenlige løsning fjerner ikke kun mikroplastik effektivt, men bruger også preussisk blå, som er uskadelig for den menneskelige krop. Det er et fast flokkuleringsmiddel, der gør det nemt at genvinde rester i vand, og det bruger naturligt lys som energikilde, hvilket resulterer i en lavenergiproces.

Forskerne mener, at denne teknologi har et stort potentiale for kommercialisering og kan anvendes til generelle floder, spildevandsbehandlingsanlæg og vandrensningsanlæg. Udover mikroplast kan materialet også bruges til at fjerne andre forurenende stoffer fra vandsystemer.

Forskningen, støttet af Videnskabs- og IKT-ministeriet, blev offentliggjort den 1. oktober i det internationale tidsskrift Water Research.

kilde:

– Korea Institute of Science and Technology (KIST)