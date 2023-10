Den internationale rumstation står over for endnu en lækage fra det russiske Nauka-modul

Den Internationale Rumstation (ISS) er stødt på endnu en lækage, og denne gang menes det at være kølevæske fra en reserveradiator på det russiske Nauka-modul. Flyvekontrollører bemærkede flager fra Nauka-radiatoren gennem kameraer på ISS, og besætningen, ledet af NASA-astronauten Jasmin Moghbeli, bekræftede lækagen fra Cupola-modulets vinduer. Som en sikkerhedsforanstaltning blev vinduesskodderne på det amerikanske segment lukket for at undgå enhver potentiel forurening.

Selvom besætningen ikke er i umiddelbar fare, er det ikke en ideel situation at miste backupradiatoren. Den primære radiator fungerer i øjeblikket godt, men at have en backup er afgørende for redundans og sikkerhedsformål.

Ifølge den russiske rumfartsorganisation Roscosmos kommer lækagen faktisk fra Naukas backupradiator, som blev leveret af en rumfærge-mission og oprindeligt efterladt på Rassvet-modulet. I april blev det overført til Nauka under en rumvandring udført af Roscosmos. Interessant nok måtte en rumvandring i december 2022 for at flytte en anden radiator aflyses på grund af en kølevæskelækage observeret fra et forankret russisk Soyuz-køretøj. Derudover oplevede et ubemandet Progress-lastrumfartøj sin egen kølevæskelækage i februar 2023.

Russiske embedsmænd har en tendens til at tilskrive lækager påvirkninger af mikrometeoroid eller orbitale affald snarere end design- eller fremstillingsfejl. Det mangler dog at se, hvilken forklaring der bliver givet denne gang. I mellemtiden har Nauka Multipurpose Laboratory Module stået over for adskillige problemer, herunder omfattende forsinkelser og uventede thruster-affyringer ved dets ankomst til ISS i 2021.

NASA har planlagt et par rumvandringer i oktober, hvor den første involverer European Space Agency (ESA) astronaut Andreas Mogensen. Det er usikkert, om disse rumvandringer vil forløbe som planlagt.

kilder:

– Den russiske rumfartsorganisation Roscosmos