Russiske kosmonauter lancerer studentersatellit under rumvandring for at studere solsejl

De russiske kosmonauter Oleg Kononenko og Nikolay Chub lancerede med succes studentersatellitten "Parus-MGTU", mens de gennemførte en rumvandring. Som en del af et eksperiment har satellitten til formål at undersøge bevægelsen af ​​solsejl. Affyringsanordningen, der er udviklet af studerende på Bauman Moscow State Technical University, sikrer en lineær bane for nanosatellitten, hvilket giver et afgørende krav til fremtidige satellitinstallationer.

Det primære formål med Kononenko og Chubs rumvandring var at afbryde den sekundære radiatorløkke af "Nauka"-modulet fra hovedmodulsløjfen. Denne handling var nødvendig på grund af en lækage, der fandt sted den 9. oktober. Kosmonauterne inspicerede og fotograferede det ikke-forseglede sted, hvilket gjorde det muligt for specialister på Jorden at analysere og fastslå bruddets kilde.

Efter satellittens opstilling vil kosmonauterne overvåge solsejlets udbredelse og forvente, at justeringer af sejllængden udsat for solcelleladede partikler vil lette rumfartøjets tryk- og kredsløbsmodifikationer.

Udover at opsende satellitten, udførte Kononenko og Chub også et radareksperiment kaldet "Napor-MiniRSA" på "Nauka"-modulet. Eksperimentet har til formål at overvåge jordens overflade til miljø-, nødsituation- og naturressourceforvaltningsformål. Efterforskningen ledes af Rocket and Space Corporation "Energia."

Under deres rumvandring, hvis de får ekstra tid, vil Kononenko og Chub udskifte sikringspladerne, der fastgør kablerne i deres dockede position på "Zvezda"-servicemodulet. Denne afgørende opgave sikrer modulets korrekte funktionalitet og sikkerhed.

Rumvandringen begyndte kl. 20:49 Moskva-tid (17:49 UTC, 23:19 IST), med åbningen af ​​det lille forskningsmodul "Poisk"-lugen. Kosmonauterne vil tilbringe i alt 6 timer og 52 minutter uden for den internationale rumstation. Denne særlige mission markerer deres første rumvandring siden de ankom til ISS den 15. september 2023, hvilket gør den til årets sjette russiske rumvandring. Mens Chub begiver sig udenfor ISS for første gang for at arbejde, er det Kononenkos sjette rumvandring.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Q: Hvad er formålet med "Parus-MGTU" satellitten?

"Parus-MGTU"-satellitten har til formål at studere bevægelsen af ​​solsejl som en del af et eksperiment udført af russiske kosmonauter under en rumvandring.

Spørgsmål: Hvad er betydningen af ​​affyringsanordningen udviklet af studerende fra Bauman Moscow State Technical University?

Affyringsanordningen sikrer en lineær bane for nanosatellitten, hvilket er afgørende for fremtidige satellitudbredelser og forhindrer potentielle afvigelser ved manuel frigørelse af rumfartøjet.

Q: Hvad er formålet med "Napor-MiniRSA" radareksperimentet?

"Napor-MiniRSA"-radareksperimentet, udført på "Nauka"-modulet, er designet til at overvåge jordens overflade til miljøovervågning, nødovervågning og naturressourceforvaltning.

Q: Hvilken opgave vil Kononenko og Chub udføre på "Zvezda"-servicemodulet?

Hvis de får yderligere tid, vil kosmonauterne erstatte sikringspladerne, der fastgør kablerne i deres dockede position for at sikre modulets korrekte funktionalitet og sikkerhed.

Q: Hvor lang tid vil Kononenko og Chub tilbringe uden for den internationale rumstation?

Kosmonauterne vil være uden for den internationale rumstation i i alt 6 timer og 52 minutter under deres rumvandring.