Astronomer har længe været fascineret af stjernestrømme, svage bånd af stjerner, der kredser om galakser. Disse strømme giver værdifuld indsigt i dannelsen og udviklingen af ​​galakser. For at opdage og studere disse stjernestrømme anvender astronomer forskellige teknikker, hvoraf den ene involverer at vende lyset og mørket i billeder, svarende til negative billeder, men strakt for at fremhæve de svage strømme.

Farvebilleder af nærliggende galakser er overlejret i skala og viser de let synlige skiver omgivet af enorme glorier af varm gas drysset med sporadiske stjerner. Disse skyggefulde områder omslutter hver galakse og er nøgleindikatorer for stjernestrømme.

De nuværende observationer har dog begrænsninger. Det kommende Nancy Grace Roman Space Telescope, udviklet af NASA, forventes at revolutionere vores forståelse af stjernernes strømme. Teleskopet vil opløse individuelle stjerner, hvilket muliggør en dybere forståelse af hver strøms stjernepopulationer.

Nancy Grace Roman Space Telescope vil også give astronomer mulighed for at studere stjernestrømme i en bredere række af galakser. Ved at observere vandløb af forskellig størrelse i forskellige galakser kan forskere få indsigt i disse strukturers mangfoldighed og oprindelse.

Stjernestrømme er medvirkende til at studere dannelsen og udviklingen af ​​galakser. De er rester af mindre galakser, der blev revet fra hinanden af ​​større galaksers gravitationskræfter. Ved at analysere egenskaberne af stjernestrømme kan astronomer afdække de komplekse interaktioner mellem galakser gennem den kosmiske historie.

Nancy Grace Roman Space Telescope repræsenterer et betydeligt fremskridt i vores evne til at studere stjernestrømme. Dens evner til at opløse individuelle stjerner og observere en større prøve af galakser vil bidrage til vores forståelse af disse fascinerende træk og kaste lys over mysterierne om galaktisk evolution.

kilder:

– Carlin et al. (2016), baseret på billeder fra Martínez-Delgado et al. (2008, 2010)

– NASA