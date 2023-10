Havearbejde Tips til at tilføje farve til din hjemmehave

Når du planlægger din hjemmehave, er det vigtigt at overveje blomstrende buske, bunddække og klatrere for fremtidige udbrud af farve. Denne oktober har været særlig tør, så det er værd at overveje, hvilken indflydelse dette kan have på dine planter. Inden sommervarmen kommer, skal du sørge for, at din have har et godt lag muld og kontrollere, at dit sprinkleranlæg fungerer. Derudover kan tilføjelse af bunddække forbedre det overordnede udseende af din have.

Tag en køretur rundt i din lokale by for at søge inspiration fra vellykkede haver i området. For eksempel er Rockhamptons midterhaver blevet forskønnet med Gazanias scandens, en plante, der er blevet synonym med byen. Gazanias fås i en række forskellige farver og kan blandes sammen eller plantes i enkeltfarver for en fantastisk visuel effekt. Disse bunddækkeplanter er perfekte til solrige steder og giver et levende display selv i udsatte positioner.

Gazanias tilhører Compositae Daisy-familien og er nemme at dyrke. De kommer i en bred vifte af strålende farver og bi-farver. De er hjemmehørende i Sydafrika og er urteagtige stauder, der kan danne klumper eller have løbere, der slæber hen over sten. Planterne producerer også let frøplanter, hvilket skaber en kontinuerlig tilstedeværelse i din have.

Andre haver, der fremviser smukke planter, omfatter Col Brown Park, hvor du kan finde Tabernaemontana Corymbosa Little Emerald. Denne attraktive lille busk har blankt mørkegrønt løv og klaser af hvide, svagt duftende blomster året rundt. Den er alsidig og velegnet til lave hække, havekanter eller containerplantning.

I Rockhampton Lufthavn er indgangen udsmykket med en imponerende allé med Bismarck Palms. Disse vandkloge palmer med attraktivt blågråt løv er hjemmehørende i Madagaskar. Selvom de måske ikke egner sig til små haver, kan de vokse op til tre meter i bredden, når de får rigelig plads. Lufthavnens haver byder også på underjordiske beplantninger, der giver en dejlig kontrast til palmerne.

Aloe, som er blevet dyrket i det centrale Queensland i over et århundrede, er også værd at overveje til din have. Hårdføre og farverige hybrider er nu tilgængelige, med nogle sorter, der blomstrer kontinuerligt i seks måneder. Aloe Bush Baby Yellow, med sine bløde gule blomster og mørkegrønne løv, er særligt tiltalende.

Endelig kan frangipani-træet, også kendt som Plumeria, stadig findes i hele Rockhampton. Plumeria obtusa, eller Evergreen Frangipani, bevarer sit løv året rundt og har blanke, mørkegrønne blade. De rene hvide, meget duftende blomster gør den umiskendelig.

Tag en tur rundt i din by denne weekend, og du vil opdage en række prangende blomstrende planter, der kunne være perfekte til din egen have.

