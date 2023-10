Rumrejser kan udgøre en trussel mod Jordens ozonlag, advarer undersøgelse

En nylig undersøgelse udført af forskere ved University of Canterbury i Christchurch, New Zealand, tyder på, at den stigende interesse for rumforskning og øgede raketopsendelser kan udgøre en væsentlig trussel mod Jordens helbredende ozonlag. På trods af bestræbelser på at reparere ozonlaget, som tidligere blev omfattende beskadiget på grund af menneskelige aktiviteter, kan den spirende rumindustri hæmme dets genopretning.

Raketter, der bruges i rummissioner, udleder gasser og partikler, der er skadelige for ozonlaget. Undersøgelsen analyserede raketopsendelsesdata fra de seneste fem år og fremskrev fremtidige tendenser inden for rumfart. I denne korte periode steg de globale årlige opsendelser fra 90 til 190, hvor størstedelen fandt sted på den nordlige halvkugle. Forskerne forudser, at den verdensomspændende rumindustri kan overstige 3.7 billioner dollars i 2040.

Selvom den nuværende påvirkning af raketopsendelser på ozonlaget anses for at være lille, understreger undersøgelsen, at en eskalering af rumaktiviteter kan forværre skaderne. Raketemissioner frigiver stoffer som reaktivt klor, sort kulstof og nitrogenoxider, som alle er skadelige for ozon. Virkningerne af nye raketbrændstoffer, såsom metan, er endnu ikke fuldt vurderet.

Interessen for rumprojekter vokser, og omkring 70 nationer og private rumvirksomheder kommer ind på scenen. Fremkomsten af ​​virksomheder som Virgin Galactic, SpaceX og Blue Origin indikerer en global tendens inden for rumudforskning. Det er imidlertid vigtigt at overveje de potentielle miljømæssige konsekvenser af sådanne bestræbelser.

Undersøgelsen tyder også på, at New Zealand har potentialet til at påtage sig en lederrolle i rumindustrien og påvirke globale samtaler om bæredygtig rumudforskning. Forskerne foreslår strategier for rumindustrien og ozonforskningssamfundet, herunder sporing af raketemissioner, tilvejebringelse af tilgængelighed til data for forskere og overvejelse af indvirkningen på ozon under raketdesign.

Det er afgørende at prioritere bæredygtig praksis i globale raketopsendelser ved at koordinere indsatsen på tværs af luftfartsselskaber, videnskabsmænd og regeringer. Undersøgelsen opfordrer til øjeblikkelig handling for at sikre, at raketter ikke hæmmer den igangværende genopretning af ozonlaget. Resultaterne af denne forskning er offentliggjort i Journal of the Royal Society of New Zealand.

kilder:

- University of Canterbury

– Journal of the Royal Society of New Zealand