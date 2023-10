SpaceX presser på for hurtigere lancering af licenser

Resumé: SpaceX lægger pres på Federal Aviation Administration (FAA) for at fremskynde processen med lanceringslicenser. Selskabets Starship-raket er klar til en anden flyvetest, men afventer endelig myndighedsgodkendelse. SpaceX håber at blive lanceret i løbet af første halvdel af november. I mellemtiden planlægger Virgin Galactic at flyve sin sjette mission på seks måneder den 2. november. Små opsendelsesfirmaer kæmper for at konkurrere med SpaceX's lave priser på Falcon 9-missioner. SpaceX's dominerende position på markedet har haft en "enormt afkølende" effekt på den lille lanceringsindustri. SpaceX tilbyder rideshare-lanceringsmuligheder for smallsats så lavt som $5,500 per kilogram, en pris meget lavere end hvad dedikerede små løfteraketter tilbyder. Tre amerikanske virksomheder, SpaceX, Blue Origin og Virgin Galactic, har anmodet om en forlængelse af læringsperioden, før nye føderale sikkerhedsbestemmelser for kommercielle menneskelige rumflyvningsmissioner implementeres. Det 20-årige moratorium for føderale regler er sat til at udløbe den 1. januar.

SpaceX intensiverer sin indsats for at opnå hurtigere opsendelseslicens fra Federal Aviation Administration (FAA). Virksomheden har afsluttet de nødvendige forberedelser til en anden flyvetest af sin Starship-raket, men venter på den endelige myndighedsgodkendelse. Den tidligst mulige lanceringsdato er nu i første halvdel af november. Virgin Galactic på den anden side forbereder sig på sin sjette mission på seks måneder, planlagt til den 2. november.

Små opsendelsesfirmaer står dog over for udfordringer med at konkurrere med SpaceX's lave priser på Falcon 9-missioner. Branchechefer har udtalt, at SpaceX's dominerende stilling på markedet har haft en betydelig indflydelse på den lille opsendelsesindustri, hvilket gør det svært for dem at konkurrere på prisen. SpaceX tilbyder i øjeblikket rideshare-lanceringsmuligheder for små satellitter så lavt som $5,500 pr. kilogram. Selvom disse priser er steget fra de oprindelige $5,000 pr. kilogram, er de stadig langt under, hvad dedikerede små løfteraketter tilbyder.

Derudover er tre amerikanske virksomheder, SpaceX, Blue Origin og Virgin Galactic, gået sammen for at anmode om en forlængelse af læringsperioden, før nye føderale sikkerhedsbestemmelser for kommercielle menneskelige rumflyvningsmissioner implementeres. Det nuværende 20-årige moratorium for føderale regler udløber den 1. januar. Virksomhederne mener, at industrien endnu ikke er moden nok til at vedtage nye sikkerhedsbestemmelser, og de arbejder sammen med FAA og andre regeringsorganer om at etablere en ny sikkerhed rammer for rumtransport.

