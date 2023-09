Genoplivning af koralrev med robothjælp

Klimaændringer udgør en betydelig trussel mod koralrev globalt, med stigende temperaturer og forsuring, der forårsager koralblegning og død. Traditionelle bestræbelser på at genoprette koraller har været afhængige af langsomme og dyre metoder, såsom transplantation af koralfragmenter på beskadigede rev. Havbiolog Taryn Foster fra Abrolhos-øerne i det vestlige Australien afprøver dog en ny tilgang til at fremskynde genoplivning af rev.

Ms. Foster har udviklet et system, der involverer podning af koralfragmenter i små propper og anbringelse af dem på en støbt bund lavet af kalkstensbeton. Denne metode omgår mange års forkalkningsvækst og tillader koraller at vokse hurtigt. Indtil videre har resultaterne været lovende, med forskellige arter af koraller, der trives i dette nye habitat.

For yderligere at fremskynde processen har Ms. Foster indgået partnerskab med det San Francisco-baserede ingeniørsoftwarefirma Autodesk. Forskere fra Autodesk har trænet et kunstig intelligenssystem til at styre kollaborative robotter eller cobots, som arbejder sammen med mennesker. Disse robotarme kan pode eller lime koralfragmenter på frøpropperne og placere dem i bunden. Robotterne er dygtige til at håndtere variationerne i koralformer og genkende, hvordan man håndterer dem.

Der er dog udfordringer ved at flytte denne teknologi ud af laboratoriet og ind i den virkelige verden. Skånsom håndtering af våde, levende koraller er nødvendig, og saltvands ætsende effekt på elektronik skal tages op. Derudover er de høje omkostninger ved en sådan teknologi en overvejelse. For at hjælpe med at finansiere projektet planlægger fru Fosters nystartede firma, Coralmaker, at udstede biodiversitetskreditter, der fungerer på samme måde som kulstofkreditter, hvor turistindustrien er en potentiel kunde.

Andre initiativer til at genoprette koralrev omfatter koralfrø, hvor korallarver dyrkes i et laboratorium, før de sås på nedbrudte rev. Forskere udforsker også avlen af ​​mere resistente "superkoraller" og overvejer radikale ideer, såsom geo-engineering skyer for at beskytte koraller mod overdreven varme. Derudover bruger forskere lyd til at vurdere revenes sundhed og tiltrække fisk, med undervandshøjttalere, der spiller sunde lyde for at hjælpe med genopfyldning af rev.

Selvom der ikke er nogen ensartet løsning på det komplekse problem med genopretning af koralrev, giver disse innovative tilgange håb for overlevelsen og genoplivningen af ​​disse vigtige økosystemer.

kilder:

– The Guardian: "Klimaforandringer 'mest væsentlige trussel' mod gamle skatte" af Adrienne Murray

– Autodesk.com