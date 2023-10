Solformørkelse 'Ring of Fire': Et syn der er værd at vente på

Den kommende ringformede solformørkelse denne weekend, også kendt som "ildens ring", vil være et ærefrygtindgydende syn for dem, der er så heldige at være vidne til den. Selvom det måske ikke er synligt i det vestlige Pennsylvania, vil denne formørkelse stadig være et køligt syn for dem, der har klar himmel. Desværre forventes skyer og regn at hindre sigtbarheden lørdag.

En ringformet formørkelse opstår, når månen ser ud til at være mindre end solen, hvilket skaber en ring af sollys omkring den formørkede måne. Det er derfor, det ofte omtales som "ildringen". Månen dækker dog aldrig helt solen, i modsætning til en total solformørkelse, hvor månen og solen har nogenlunde samme størrelse, hvilket resulterer i, at solen er helt udelukket.

Heldigvis, for dem i det vestlige Pennsylvania, vil der være endnu en mulighed for at være vidne til en total solformørkelse den 8. april 2024. Denne sjældne begivenhed er bestemt værd at planlægge for, da den giver chancen for at være vidne til, at månen fuldstændig skjuler solen. For at finde ud af, hvor du kan overvære denne weekends formørkelse over hele USA, kan du henvise til kortet leveret af NASA.

