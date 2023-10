Titusvis af millioner i Amerika for at være vidne til en sjælden "Ring of Fire"-solformørkelse

Millioner af mennesker over hele Amerika forbereder sig på at overvære en sjælden himmelsk begivenhed på lørdag: en ringformet solformørkelse, også kendt som en "ring af ild"-formørkelse. Når månen flugter mellem Jorden og solen, vil den skabe et blændende skue, der sletter solens lys, bortset fra en lys, flammende grænse omkring månens ydre rand. Dette fænomen vil være synligt langs en smal sti, der strækker sig fra Oregon til Brasilien i op til fem minutter. Resten af ​​den vestlige halvkugle vil opleve en delvis formørkelse.

Denne begivenhed tjener som optakt til en total solformørkelse, der vil finde sted om seks måneder, og som finder sted på tværs af Mexico, den østlige halvdel af USA og Canada. I modsætning til den ringformede formørkelse lørdag, vil denne totale formørkelse fuldstændigt dække solen fra vores perspektiv.

Den ringformede solformørkelse vil udskille en sti, der er cirka 130 miles bred, med start i det nordlige Stillehav og ind i USA over Oregon. Det vil derefter bevæge sig nedad over Nevada, Utah, New Mexico og Texas, før det kommer ud i den Mexicanske Golf. Formørkelsen vil fortsætte på tværs af Mexicos Yucatan-halvø, Central- og Sydamerika før dens store finale over Atlanten.

Millioner af mennesker alene i USA lever langs den ringformede formørkelsessti, med yderligere 68 millioner inden for 200 miles. Beboere i disse områder er inden for en kort køretur fra at være vidne til den himmelske justering. Andre regioner, herunder Canada, Mellemamerika og det meste af Sydamerika, vil opleve en delvis formørkelse.

For at beskytte deres øjne under formørkelsen bør seerne bruge certificerede solformørkelsesbriller, da almindelige solbriller ikke giver tilstrækkelig beskyttelse. Alternativt kan seerne skabe en nålehulsprojektor ved hjælp af en kornkasse for sikkert at observere formørkelsen indirekte. Kameraer, kikkerter eller teleskoper kræver specielle solfiltre for at forhindre øjenskader.

Mens et område af Texas nær San Antonio vil opleve både den ringformede formørkelse på lørdag og den totale formørkelse i april, vil mange steder ikke se endnu en ring af ildformørkelse før 2039, og det vil være 2046, før man krydser USA's Lower 48. Dog , vil andre dele af verden, såsom den sydlige spids af Sydamerika og Antarktis, opleve lignende begivenheder i de kommende år.

NASA og andre organisationer har planlagt adskillige observationer under disse formørkelser ved at bruge raketter og balloner til at indsamle videnskabelige data. Forskere håber at studere, hvordan formørkelser påvirker ionosfæren, en region i atmosfæren, der kan forstyrre kommunikationen.

Som konklusion vil millioner af mennesker over hele Amerika have mulighed for at overvære en unik himmelsk begivenhed på lørdag. Uanset om de ser "ildringen" direkte eller oplever en delvis formørkelse, bør seerne tage passende forholdsregler for at beskytte deres øjne.