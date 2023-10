Hvor kan man se 'Ring of Fire' ringformet solformørkelse livestream på YouTube

Lørdag den 14. oktober 2023 finder en bemærkelsesværdig astronomisk begivenhed kendt som en ringformet solformørkelse sted. Under denne begivenhed vil månen passere mellem solen og Jorden, hvilket skaber en fantastisk "ring af ild"-effekt, der vil være synlig i over fire minutter. Dette fænomen vil dog kun blive observeret fra en smal sti, der strækker sig 125 miles bred, fra Oregon gennem Texas.

For dem uden for denne sti, inklusive Nord-, Central- og Sydamerika (undtagen Alaska og spidsen af ​​Sydamerika), vil en delvis solformørkelse være synlig i varierende grad. Det er vigtigt at bemærke, at ordentlige solformørkelsesbriller er nødvendige for sikker visning.

I tilfælde af at der ikke er klar himmel, eller hvis du bor i et område, hvor formørkelsen ikke vil være synlig, er der flere velrenommerede kilder, hvor du kan følge den ringformede solformørkelse i realtid online.

Formørkelsen er planlagt til at begynde den 14. oktober kl. 15:03 UTC (11:03 EDT) med den fulde formørkelse synlig på det første sted kl. 16:10 UTC (12:10 pm EDT). "Ring of fire"-effekten vil være synlig over USA i 45 minutter og 8 sekunder, før den observeres fra Central- og Sydamerika.

For at se livestreamen af ​​den ringformede solformørkelse af "ildens ring", er her nogle anbefalede kilder:

1. Timeanddate.com: Denne pålidelige platform giver live visninger af forskellige formørkelser. De vil vise hele begivenheden fra deres mobile observatorium, tage live-feeds og billeder fra astronomer og tilbyde ekspertkommentarer.

2. NASA TV: NASA vil livestreame formørkelsen fra Albuquerque, New Mexico og Kerrville, Texas. De har udgivet en trailer til begivenheden, som kan ses på deres hjemmeside.

3. Lowell Observatory: Kendt for sin livestream-astronomi, Lowell Observatory, baseret i Flagstaff, Arizona, vil levere live-udsendelser fra New Mexico State Universitys Sunspot Solar Observatory. Visninger af delvis solformørkelse vil også være tilgængelige fra Lowells eget Giovale Open Deck Observatory.

4. Slooh: Slooh er en robotteleskoptjeneste, der livestreamer kosmos via en webbrowser. De vil udsende en live Star Party med ekspertkommentarer og live teleskopvisninger af formørkelsen.

5. Exploratorium: I samarbejde med NASA sender Exploratorium ekspeditioner over hele verden for at livestreame solformørkelser. Til den ringformede solformørkelse vil de udsende live teleskopudsigter fra Ely, Nevada og Valley of the Gods, Utah. Derudover vil deres livestream være tilgængelig på spansk og med sonificering, som giver en auditiv repræsentation af formørkelsen i realtid.

Disse kanaler er blevet undersøgt under tidligere formørkelser, hvilket sikrer, at strømmene er pålidelige og stammer fra velrenommerede kilder såsom astronomer, observatorier og dedikerede formørkelsesentusiaster.

Så selvom du ikke personligt kan overvære den ringformede solformørkelse af "ild", kan du stadig opleve dens ærefrygtindgydende skønhed gennem disse livestreams. Husk at tjekke kildernes hjemmesider for de seneste opdateringer på live-udsendelserne.

