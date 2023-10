En sjælden 'Ring of Fire'-solformørkelse til Grace the Skies den 14. oktober

Verden vil være vidne til en sjælden himmelsk begivenhed den 14. oktober, da en solformørkelse af 'ild' viser sig på himlen. Under dette fænomen vil Månen passere foran Solen og skabe en bemærkelsesværdig ring- eller ringeffekt. Dette spektakulære syn vil være synligt i dele af Europa og Amerika, men desværre vil det ikke være synligt på det indiske subkontinent.

Solformørkelsen forventes at starte kl. 11 (IST) den 29. oktober og slutte kl. 14 (IST). Men selvom indianerne kan gå glip af at se denne betagende begivenhed personligt, har de mulighed for at se den online. NASA vil udsende formørkelsen på sin officielle YouTube-kanal, hvilket giver en mulighed for live-visning for entusiaster over hele verden.

En ringformet solformørkelse opstår, når Månen er længst væk fra Jorden og passerer mellem Solen og vores planet. Denne positionering resulterer i en ring af sollys, ofte omtalt som 'ildringen'. Det er vigtigt at bemærke, at en ringformet formørkelse er forskellig fra en total solformørkelse, hvor Månen ser ud til at være lige så stor som Solen på grund af dens tættere nærhed til Jorden.

Stien for den ringformede formørkelse vil krydse fra Oregons kyst til Texas Gulf Coast. Observatører i flere amerikanske stater, herunder Oregon, Nevada, Utah, New Mexico, Texas og dele af Californien, Idaho, Colorado og Arizona, vil have mulighed for at se denne himmelske begivenhed, hvis vejrforholdene tillader det. Formørkelsen vil derefter fortsætte sin rejse over Mexico, Mellemamerika og Sydamerika, før den slutter i Atlanterhavet ved solnedgang.

Det er afgørende at tage forholdsregler, mens du ser solformørkelsen. At se direkte på Solen under en ringformet solformørkelse uden specialiseret øjenbeskyttelse kan forårsage permanent skade på øjnene. Brugen af ​​formørkelsesbriller med ISO-referencenummeret 12312-2 er afgørende for at beskytte dine øjne. Det anbefales også at undgå at bruge kameraer, teleskoper, kikkerter eller optiske enheder til at se solen uden passende filtre. Alternativt kan en pinhole-projektor bruges som et sikkert alternativ til at overvære denne spektakulære astronomiske begivenhed.

