Forskere i USA er begejstrede for at bruge den ringformede "ring af ild" solformørkelse i oktober som værdifuld praksis for en total formørkelse, der vil forekomme i Amerika næste år. En ringformet formørkelse sker, når månen er længere væk fra Jorden, hvilket får den til at se lidt mindre ud end solen på himlen. Som følge heraf kan månen ikke helt blokere for solen og skabe en "ildring" i et par minutter, når månen passerer foran solen.

Repræsentanter fra National Science Foundation (NSF) har planlagt ringformede eclipse outreach-begivenheder i Albuquerque, New Mexico og Boulder, Colorado. Disse begivenheder vil involvere partnerskaber med NASA, NOAA, University of Colorados Fiske Planetarium, Albuquerques International Balloon Fiesta og New Mexico Museum of Natural History and Science. Målet er at engagere tusindvis af medlemmer af offentligheden i disse formørkelsesvidenskabelige projekter.

Forskerholdet vil bruge den ringformede formørkelse som en mulighed for at forberede sig til den totale solformørkelse, der vil krydse USA den 8. april 2024. Daniel K. Inouye Solar Telescope i Maui, Hawaii, verdens største solteleskop, vil give en høj opløsning "uhindret udsyn til solen, mens formørkelsen finder sted." Dette vil give forskerne mulighed for at sammenligne Inouyes resultater med andre teleskoper og få en klarere forståelse af solaktivitet og dens virkninger på Jorden.

Under den ringformede formørkelse vil forskerne være i stand til at observere en meget aktiv korona, eller solens øvre atmosfære, som nærmer sig sit maksimum af solaktivitet i sin 11-årige cyklus. Dette er i modsætning til den totale solformørkelse i 2017, hvor koronaen var mindre aktiv. NSF vil også overvåge ionosfæren, et lag af Jordens atmosfære, der interagerer med elektromagnetisk stråling, for at studere dens reaktion på den midlertidige blokering af solstråling.

Hamradiosamfundet vil bidrage til ionosfæriske undersøgelser ved at bruge deres GPS-modtagere til at spore ændringer i ionosfæren under formørkelsen. Derudover vil forskere observere lokalt vejr for at observere dets reaktion på manglen på solstråling. I april 2024 vil forskere endda jagte den totale formørkelse i fly for at studere den "lave korona", som refererer til dele af solens øvre atmosfære, som ikke kan observeres fra rummet.

Efter aprils totale solformørkelse vil der ikke være endnu en synlig i USA før 2044. Derfor gør forskerne mest muligt ud af disse kommende formørkelser for at indsamle værdifulde data og indsigt i solaktiviteten.

