Gør dig klar til den partielle ringformørkelse i Nordamerika

Ontarians vil opleve en delvis ringformet formørkelse den 14. oktober, der varer cirka to timer. Under dette fænomen vil månen være tættere på solen, hvilket får den til at se mindre ud og skabe en "ring af ild" på himlen. Mens en total formørkelse helt dækker solen, dækker en delvis ringformet formørkelse kun delvist.

Den mørkeste himmel under formørkelsen vil kunne ses på den amerikanske vestkyst, startende fra Stillehavet. Vancouver vil se omkring 79 procent af solen dækket af månens skygge. I Toronto vil omkring 27 procent af solen være dækket, med topdækningen cirka kl.

Formørkelser kan have en indvirkning på miljøet og atmosfæren. Pierre Langlois, lederen for den canadiske rumfartsorganisations Space Astronomy and Planetary Exploration Missions, forklarer, at en forbigående formørkelse skaber en mini-nat, der får dyrelivet til at vågne op, når de opfatter det som om natten.

Mange mennesker har vist øget interesse for amatørastronomi, hvilket har ført til en stigning i salget af solbriller til solformørkelse og andet certificeret synsudstyr. Det er dog vigtigt at bemærke, at det ikke er sikkert at se direkte på solen under en ringformet formørkelse. Almindelige solbriller giver ikke tilstrækkelig beskyttelse, og at se solen uden det rigtige udstyr kan forårsage alvorlig øjenskade.

Hvis du ikke har certificeret visningsudstyr, er det at bygge din egen projektor en sikker måde at opleve formørkelsen på. Husk aldrig at se direkte mod solen uden ordentlig beskyttelse.

Den næste formørkelse, en total formørkelse, er sat til at indtræffe den 8. april 2024. Den vil passere gennem Mexico, USA og det østlige Canada.

kilder:

– Dunlap Institute for Astronomy and Astrophysics ved University of Toronto

– Den canadiske rumfartsorganisation

– NASA

Definitioner:

– Delvis ringformørkelse: Når månen er tættere på solen, får den til at se mindre ud og skaber en "ildring" på himlen.

– Total formørkelse: Når månen helt dækker solen.

– Eclipse-viewing-solbriller: Solbriller til særlige formål designet til at beskytte øjnene under solformørkelser.