Planteudvikling: En gradvis proces med perioder med innovation

En nylig undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Nature Plants har udfordret den langvarige tro på, at planter udviklede sig med et pludseligt udbrud af forandring tidligt i deres historie, svarende til dyr. Undersøgelsen afslører, at planteudvikling består af lange perioder med gradvise forandringer præget af korte udbrud af storstilede innovationer, især som reaktion på miljømæssige udfordringer.

Medforfatter, professor Philip Donoghue fra University of Bristol, forklarede, at planter deler en fælles forfader, der opstod i havet for over en milliard år siden. Forskerne ønskede at teste, om planteudviklingen fulgte en langsom og kontinuerlig proces, eller om den havde et hurtigt udbrud af forandring. Overraskende nok fandt undersøgelsen ud af, at planteudvikling var en blanding af begge, med lange perioder med gradvis forandring afbrudt af korte udbrud af innovation. Disse udbrud af innovation gjorde det muligt for planter at overvinde udfordringerne ved at leve på tørt land.

For at teste deres teori analyserede forskerne lighederne og forskellene mellem 248 grupper af planter, lige fra encellet damskum til landplanter som mosser, bregner, fyrretræer, nåletræer og blomstrende planter. De undersøgte også 160 uddøde plantegrupper, der kun kendes fra fossiloptegnelsen.

Forskerne fandt ud af, at ændringer i planternes anatomiske design skete sideløbende med begivenheder, hvor hele den cellulære genetiske sammensætning blev fordoblet. Derudover var de vigtigste impulser af plantens anatomiske evolution forbundet med udfordringen med at leve og reproducere i stadig mere tørre miljøer, efterhånden som planter gik fra hav til land.

Undersøgelsen giver ikke kun ny indsigt i, hvordan planter har udviklet sig i løbet af de seneste milliarder år, men det antyder også, at mønstret af episodiske udbrud af innovation er en generel plan for komplekst flercellet liv, også set hos dyr og svampe.

Samlet set giver denne forskning en revideret forståelse af planteudvikling, der viser, at det er en gradvis proces med intermitterende perioder med storstilet innovation som reaktion på miljømæssige udfordringer.

Reference:

"Evolution of phenotypic disparity in the plant kingdom" af James W. Clark, Alexander J. Hetherington, Jennifer L. Morris, Silvia Pressel, Jeffrey G. Duckett, Mark N. Puttick, Harald Schneider, Paul Kenrick, Charles H. Wellman og Philip CJ Donoghue, 4. september 2023, Naturplanter.

DOI: 10.1038 / s41477-023-01513-x