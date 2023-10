Forskere rekonstruerer ansigtet af nøglefossil i den store abe og menneskets evolution

Forskere fra American Museum of Natural History, Brooklyn College og Catalan Institute of Paleontology Miquel Crusafont har med succes rekonstrueret ansigtet på Pierolapithecus catalaunicus, et betydeligt fossil i studiet af menneskeabe og menneskelig evolution.

Pierolapithecus catalaunicus, en art, der levede for omkring 12 millioner år siden, er afgørende for at forstå den mosaiske natur af hominid evolution. Det er en af ​​de få arter, der kendes fra et velbevaret kranium og delvist skelet, hvilket giver værdifuld indsigt i dens placering i hominid-slægtstræet og dens biologi.

Den tidligere forståelse af Pierolapithecus antydede, at den havde en opretstående kropsplan, før den udviklede tilpasninger til at hænge og flytte mellem trægrene. Men på grund af skader på kraniet har debatter om dets evolutionære position fortsat.

For at løse disse spørgsmål brugte forskerne CT-scanninger til praktisk talt at rekonstruere kraniet af Pierolapithecus og sammenlignede det med andre primatarter. De modellerede også udviklingen af ​​nøgletræk ved abernes ansigtsstruktur. Deres resultater afslørede, at Pierolapithecus deler ligheder i overordnet ansigtsform og størrelse med både fossiliserede og levende menneskeaber, men har også distinkte ansigtstræk, der ikke findes hos andre mellem-miocæne aber.

Resultaterne understøtter ideen om, at Pierolapithecus repræsenterer et af de tidligste medlemmer af menneskeabe- og menneskefamilien. Den evolutionære modellering viste, at kraniet af Pierolapithecus er tættere i form og størrelse på den forfædres form, hvorfra levende menneskeaber og mennesker udviklede sig. Resultaterne tyder også på, at gibboner og siamangs, de "mindre aber", har gennemgået størrelsesreduktion sammenlignet med deres forfædre.

Denne undersøgelse understreger vigtigheden af ​​at rekonstruere og analysere velbevarede fossiler for bedre at forstå udviklingen af ​​menneskeaber og mennesker. Ved at få indsigt i biologien og fysiske egenskaber af gamle arter som Pierolapithecus, kan videnskabsmænd yderligere forfine vores forståelse af vores egen evolutionære historie.

kilder:

– Proceedings of the National Academy of Sciences, 16. oktober 2023

– American Museum of Natural History, Brooklyn College og Catalan Institute of Paleontology Miquel Crusafont.