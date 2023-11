Forskere udvikler arsen-legeret fosfor nanobånd for at forbedre enhedens ydeevne

Forskere ved University College London (UCL) har fået et markant gennembrud inden for nanomaterialer. De har udviklet et-atom-tykke bånd sammensat af fosfor legeret med arsen, som har potentialet til i høj grad at forbedre ydeevnen af ​​forskellige enheder, herunder batterier, superkondensatorer og solceller.

Fosfor nanobånd blev først opdaget af teamet på UCL i 2019. Siden da er de blevet hyldet som et "vidundermateriale" med potentiale til at revolutionere en bred vifte af applikationer. Imidlertid har rene fosformaterialer begrænset ledningsevne, hvilket begrænser deres brug i visse enheder.

I deres seneste undersøgelse offentliggjort i Journal of the American Chemical Society fandt forskerne, at ved at tilføje små mængder arsen til fosfor-nanobåndene, var de i stand til at forbedre deres ledningsevne betydeligt ved temperaturer over -140°C. Dette gennembrud bibeholdt ikke kun de nyttige egenskaber ved båndene, der kun indeholder fosfor, men åbnede også nye muligheder for energilagring, nær-infrarøde detektorer brugt i medicin og endda kvanteberegning.

Forskerholdet mener, at den samme teknik kunne anvendes til at skabe legeringer, der kombinerer fosfor med andre grundstoffer såsom selen eller germanium. Denne alsidighed inden for legering åbner en verden af ​​muligheder for at kontrollere disse nanomaterialers egenskaber og udvide deres potentielle anvendelser.

Produktionsprocessen af ​​disse arsen-phosphor nanobånd involverer blanding af krystaller dannet af plader af fosfor og arsen med lithium opløst i flydende ammoniak. Denne blanding gennemgår en række kemiske reaktioner, hvilket resulterer i dannelsen af ​​bånd med et par lag høje, flere mikrometer lange og titusinder af nanometer brede. En af de vigtigste egenskaber ved disse nanobånd er deres høje "hulmobilitet", som forbedrer effektiviteten af ​​elektrisk strøm.

Forskerne forventer, at disse nanobånd kan produceres i skala i flydende form, hvilket gør dem omkostningseffektive og velegnede til en bred vifte af applikationer. Deres utrolige potentiale til at forbedre ydeevnen af ​​enheder inden for energilagring og solenergi kan bane vejen for betydelige fremskridt inden for vedvarende teknologier.

FAQ

Hvad er phosphor nanobånd?

Fosfor nanobånd er et-atom-tykke bånd sammensat af fosfor-atomer. De har unikke egenskaber, der gør dem attraktive til forskellige anvendelser, herunder energilagring og solceller.

Hvordan forbedrer arsen-legerede phosphor-nanobånd enhedens ydeevne?

Ved at tilføje små mængder arsen til phosphor-nanobånd forbedres deres ledningsevne betydeligt. Denne forbedring giver mulighed for bedre energilagring i batterier, øget effektivitet i solceller og potentielle anvendelser i kvantecomputere og medicinske detektorer.

Kan fosfor nanobånd kombineres med andre grundstoffer?

Ja, forskere mener, at phosphor nanobånd kan legeres med andre elementer såsom selen eller germanium for yderligere at forbedre deres egenskaber og udvide deres potentielle anvendelser.

Hvad er produktionsprocessen af ​​arsen-legerede fosfor nanobånd?

Produktionsprocessen involverer blanding af krystaller dannet af plader af fosfor og arsen med lithium opløst i flydende ammoniak. Denne blanding gennemgår kemiske reaktioner for at danne nanobånd, der kan påføres i forskellige enheder.