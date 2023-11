Oplåsning af forholdet mellem spektre og stjerneaktivitet: Et skridt fremad

Nylige fremskridt i metoden med radial hastighed (RV) til at detektere exoplaneter har bragt videnskabsmænd tættere på den tærskel, der kræves for at identificere jordmassen og potentielt beboelige planeter omkring sollignende stjerner. På trods af disse forbedringer er stjerneaktivitetsdrevet støj i RV-målinger stadig en betydelig udfordring. For fuldt ud at overvinde denne forhindring er en dybere forståelse af forholdet mellem spektre og stjerneaktivitet afgørende.

For at løse dette problem brugte et team af forskere en delvist automatiseret metode til at analysere spektrallinjer i observationer af den unge, aktive stjerne ϵ Eridani fra NEID-spektrografen med høj præcision. Ved at korrelere forskellige linjetræk som dybde, fuld bredde ved halv maksimum og integreret flux med kendte aktivitetsindikatorer, var holdet i stand til at identificere velopdragne linjer, hvis formændringer var følsomme over for visse typer stjerneaktivitet.

I deres resultater præsenterer holdet en liste over 9 linjer, der er korreleret med S-indekset i alle tre linjetræk, inklusive opdagelsen af ​​4 nyligt identificerede aktivitetsfølsomme linjer. Derudover diskuterer de yderligere linjer, der viser korrelation med S-indekset i mindst én funktion. Disse resultater markerer et væsentligt skridt fremad i forståelsen af ​​det komplekse forhold mellem stjerneaktivitet og spektre.

Linjelisterne leveret af forskerne tjener som værdifuldt empirisk bevis for at forstå det indviklede samspil mellem stjernernes aktivitet og linjemorfologier. Evnen til at studere tidsudviklingen af ​​disse linjer ved hjælp af stabiliserede spektrografer er afgørende i den overordnede indsats for at minimere virkningen af ​​aktivitet og øge søgningen efter små, potentielt jordlignende exoplaneter.

Ved at uddybe vores forståelse af, hvordan stjerneaktivitet påvirker spektrallinjer, kan forskere forbedre nøjagtigheden og præcisionen af ​​RV-metoden, og i sidste ende bringe os tættere på målet om at opdage exoplaneter på størrelse med Jorden i beboelige zoner.

