Overskridelse af grænserne for global opvarmning kan føre til, at Grønlands indlandsis smelter og stiger i havniveauet

En ny undersøgelse har fundet ud af, at overskridelse af de globale opvarmningsgrænser, der er fastsat af verdens klimamål, kan resultere i, at Grønlands indlandsis smelter, hvilket fører til en stigning i havniveauet på over en meter. Forskningen, udført af et internationalt hold af videnskabsmænd, fremhæver vigtigheden af ​​at vende opvarmningstendenserne og bringe temperaturerne tilbage til sikrere niveauer for at forhindre, at iskappen kollapser.

Grønlands indlandsis, den næststørste i verden efter Antarktis, har allerede bidraget med mere end 20 % til den observerede stigning i havniveauet siden 2002. Stigende havniveauer udgør en betydelig trussel mod kyst- og øsamfund, som påvirker millioner af mennesker og udgør risikoen for at nedsænke hele nationer og byer.

Undersøgelsen, offentliggjort i tidsskriftet Nature, brugte to modeller til at simulere reaktionen fra Grønlands indlandsis på fremtidige temperaturstigninger over forskellige tidsskalaer. Forskerne identificerede et kritisk område af globale gennemsnitstemperaturer, mellem 1.7 og 2.3 grader Celsius over førindustrielle niveauer, som, hvis de nås, kan udløse pludselige tab af iskappe. Dette vendepunkt kan resultere i næsten fuldstændig smeltning af indlandsisen i Grønland over hundreder eller tusinder af år, hvilket vil hæve havniveauet med syv meter.

Undersøgelsen giver dog også håb og antyder, at hvis temperaturstigningerne hurtigt rulles tilbage til Paris-aftalens grænse på 1.5 grader celsius, kan det værst tænkelige scenario undgås. At vende den nuværende opvarmningstendens ved at reducere udledningen af ​​drivhusgasser og implementere kulstoffangstteknologier eller genplantningsbestræbelser kan forhindre indlandsisen i at vælte.

Forskerne understregede, at det ville være en udfordring at vende tilbage til temperaturerne under den "sikre" tærskel, og opfordrede til øjeblikkelig handling i stedet for at stole på fremtidige teknologier. Undersøgelsen fremhævede også potentialet for, at andre vendepunkter i jordsystemet, såsom regnskove og havstrømssystemer, bliver brudt hurtigere end forventet.

Mens verdens ledere forbereder sig på de kommende FN-forhandlinger om klimaændringer, tjener undersøgelsen som en påmindelse om det presserende behov for at adressere planetopvarmende drivhusgasemissioner og implementere foranstaltninger for at tilpasse sig virkningerne af klimaændringer. Forskerne advarer om, at teknologier, der er i stand til at reducere temperaturer i stor skala, muligvis ikke eksisterer i øjeblikket, og understreger vigtigheden af ​​at handle nu for at holde temperaturerne inden for et sikkert område.

