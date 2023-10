Nukleare ure: Et skridt mod ekstrem præcisionstidtagning

Et internationalt hold af fysikere har gjort fremskridt med at udvikle et ekstremt præcist ur baseret på en nuklear overgang. Holdet, ledet af Yuri Shvyd'ko ved Argonne National Laboratory i USA, opnåede med succes den resonante excitation af en nuklear overgang i scandium-45. Denne overgang har potentialet til at skabe et nukleart ur med meget højere nøjagtighed end nuværende atomure.

Ure er afhængige af en oscillator, der producerer en stabil frekvens. For atomure bruges frekvensen af ​​mikrobølgestråling udsendt fra cæsiumatomer. Nukleare overgange giver dog mulighed for endnu mere præcise ure. Kerner er mere stabile og kompakte end atomer, hvilket gør nukleare ure mindre modtagelige for støj og interferens.

En af udfordringerne ved at skabe nukleare ure er at producere kohærent stråling, der resonanserer med en nuklear overgang. Med fremrykningen af ​​X-ray free-electron lasers (XFEL'er) udtaler Shvyd'ko, at direkte fotonexcitation for nukleare uroscillatorer nu er mulig. Holdet fokuserede på 12.4 keV-overgangen i scandium-45, som har en ekstremt smal båndbredde. Kun en lille del af røntgenstrålerne kan excitere kernerne med resonans, mens røntgenstråler uden resonans skaber betydelig detektorstøj.

For at løse dette problem gennemførte holdet eksperimenter på det europæiske XFEL-anlæg i Tyskland. De affyrede røntgenimpulser mod et foliemål af scandium-45 og fjernede derefter hurtigt målet for at måle det resonante excitationssignal. Ved at scanne frekvensen af ​​de indfaldende lysimpulser var de i stand til at detektere den nøjagtige frekvens, hvormed resonansen opstår.

Resultaterne viste, at overgangens energi kunne måles med en usikkerhed to størrelsesordener mindre end den tidligere bedste værdi. Hvis der kan foretages yderligere forbedringer, kan nukleare ure være nøjagtige inden for 1 sekund hver 300 milliarder år. Denne teknologi har spændende implikationer for ultrahøjpræcisionsspektroskopi, nuklear urteknologi og ekstrem metrologi.

Kilde: Natur (ingen URL angivet)