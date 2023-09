Ny opdagelse afslører spor til at finde lyserøde diamanter

En ny undersøgelse foretaget af forskere ved Curtin University i Australien har identificeret en tredje ingrediens, der er nødvendig for dannelsen af ​​lyserøde diamanter på jordens overflade. Undersøgelsen fokuserede på diamantrige klipper fra det vestlige Australiens Argyle-vulkaner ved at bruge laserstråler til at analysere deres sammensætning. Resultaterne tyder på, at ud over kulstof og kræfter fra kolliderende tektoniske plader kræver tilstedeværelsen af ​​lyserøde diamanter kontinenter, der blev strakt under kontinentale opbrud for hundreder af millioner af år siden.

Opdagelsen af ​​denne manglende ingrediens kan få betydelige konsekvenser for den globale søgen efter nye lyserøde diamantaflejringer. Ledende forsker Dr. Hugo Olierook forklarede, at når landmasser strækker sig, skabes huller i jordskorpen, hvilket tillader diamantbærende magma at stige til overfladen. Argyle-regionen, hvor undersøgelsen fandt sted, blev dannet som et resultat af et gammelt superkontinent, der gik i stykker.

Dr. Olierook forklarede yderligere, at kollisionen af ​​landmasser skaber et beskadiget område eller "ar", som aldrig vil heles helt, og det er inden for disse arrede områder, at lyserøde diamanter kan findes. Han nævnte, at så længe dyb kulstof, kontinental kollision og strækning er til stede, kan det være muligt at opdage nye kilder til lyserøde diamanter.

På trods af denne spændende opdagelse vil det ikke være uden udfordringer at lokalisere nye forekomster af lyserøde diamanter. De fleste diamantforekomster er historisk set blevet fundet i midten af ​​gamle kontinenter, hvor værtsvulkaner er blotlagt ved overfladen. Argyle-regionen er på den anden side beliggende ved suturen af ​​to gamle kontinenter, som ofte er dækket af sand og jord. Det betyder, at der er mulighed for uopdagede lyserøde diamant-bærende vulkaner, også inden for Australien.

Forskningen, som er blevet offentliggjort i tidsskriftet Nature Communications, kaster ikke kun lys over de geologiske processer bag dannelsen af ​​lyserøde diamanter, men giver også værdifuld indsigt for diamantindustrien. Pink diamanter er sjældne og meget eftertragtede ædelstene, hvor Argyle-vulkanen har produceret over 90% af verdens forsyning. Forståelse af de betingelser, der kræves for deres dannelse, kan guide fremtidige udforskningsindsatser og potentielt føre til opdagelsen af ​​nye kilder til disse ædelsten.

kilder:

– “Verdens største kilde til lyserøde diamanter fundet” – Nature Communications