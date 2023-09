Udforsk dybderne af Sierra de Atapuerca

En nylig geologisk undersøgelse udført af Josep M. Parés og hans team ved Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) har dykket ned i undergrunden af ​​Sierra de Atapuerca i Spanien. Undersøgelsen, offentliggjort i tidsskriftet Marine and Petroleum Geology, havde til formål at forstå områdets dybe struktur og dets geologiske forbindelser.

Forskningen afslørede, at de materialer, der er til stede under overfladen, er kalksten, der er synlige langs Sierra de Atapuerca. Disse materialer er blot "toppen af ​​isbjerget" af en meget større underjordisk struktur, der strækker sig over 5 km bred. Denne struktur blev dannet på grund af tilstedeværelsen af ​​bløde materialer, specifikt trias-lutitter og evaporitter, som gjorde det muligt for lagene at bevæge sig.

Undersøgelsen kastede også lys over det geologiske arrangement af Sierra de Atapuerca. Traditionelt beskrevet som en anticline viste det geologiske arbejde, at denne struktur strækker sig ud over en dybde på 1,000 m. På den dybde hviler de mesozoiske lag på en palæozoisk kælder, som er stiv og krystallinsk. Resultaterne indikerer, at foldningen af ​​lagene blev muliggjort af eksistensen af ​​specifikke materialer, der fungerer som smøremidler eller løsrivelsesniveauer, hvilket tillader lagene at glide over den stive kælder. For Duero-bassinet består løsrivelsesniveauet af materialer fra triasperioden, som er mekanisk svage og letter bevægelsen og foldningen af ​​de overliggende lag.

Resultaterne af denne undersøgelse giver værdifuld indsigt i Sierra de Atapuercas dybe struktur og dens geologiske forbindelser. At forstå denne regions underjordiske geologi er afgørende for yderligere forskning i dens geologiske historie og potentielle implikationer for menneskelig evolution.

Kilde: Pedro Cámara et al., Connecting the Iberian Range with the Basque-Cantabria Basin: Strukturen af ​​Sierra de Atapuerca (Spanien), Marine and Petroleum Geology (2023). DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

Kilde: CENIEH

Forskere studerer dybderne af Sierra de Atapuerca (2023, 19. september) hentet 19. september 2023 fra phys.org/news/2023-09-depths-sierra-de-atapuerca.html

Bemærk: Denne artikel er blevet omskrevet baseret på kildeartiklen.