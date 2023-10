Cellernes indre maskineri: Hvordan de reagerer på varmestress

Forskere ved University of Chicago har brugt avancerede billeddannelsesteknikker til at få indsigt i, hvordan celler reagerer på varmestress. Forskerholdet, ledet af Asif Ali og David Pincus, fokuserede på varmechok-responsen, en biologisk tilpasningsmekanisme, der findes i både encellet gær og mennesker. Holdet brugte en ny billeddannelsesteknik kaldet lattice light sheet 4D-billeddannelse, som skaber fulddimensionelle billeder af komponenter i levende celler.

Undersøgelsen, offentliggjort i Nature Cell Biology, afslørede, at som reaktion på varmechok anvender celler en beskyttelsesmekanisme for deres forældreløse ribosomale proteiner. Disse proteiner, som er essentielle for vækst, er meget sårbare over for aggregering, når normal cellebehandling lukker ned. Holdet opdagede, at cellerne bevarer disse proteiner i væskelignende kondensater. Når varmechokket aftager, hjælper molekylære chaperone-proteiner med at sprede disse kondensater, hvilket letter integrationen af ​​de forældreløse proteiner i funktionelle modne ribosomer.

Undersøgelsen viste også, at celler, der ikke er i stand til at opretholde kondensatenes flydende tilstand, har forsinket genopretningen og er kommet bagud med ti generationer, mens de kæmper for at reproducere de tabte proteiner. Denne forskning giver værdifuld indsigt i de grundlæggende mekanismer for cellulær tilpasning og kan have implikationer for forståelse og behandling af menneskelige sygdomme forbundet med fejlfoldede eller aggregerede proteiner, såsom cancer og neurodegenerative lidelser.

De innovative billeddannelsesteknikker, der er brugt i denne undersøgelse, har gjort det muligt for forskere at visualisere forældreløse ribosomale proteiner i celler i realtid, hvilket giver en ny forståelse af cellulære processer, der tidligere var usynlige. Denne forskning markerer et væsentligt skridt fremad inden for cellebiologi og fremhæver vigtigheden af ​​tilpasning i cellulær overlevelse.

kilder:

– Nature Cell Biology Journal, 16. oktober 2023