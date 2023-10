Forskere afslører årsagen til det største Mars-skælv

Forskere fra University of Oxford har identificeret årsagen til det største nogensinde registrerede Mars-skælv. I modsætning til den oprindelige tro, blev jordskælvet på 4.7, kaldet S1222a, ikke udløst af et meteoritnedslag, men snarere af betydelig tektonisk aktivitet i Mars' skorpe. Begivenheden, som varede i mindst seks timer, blev opdaget af NASAs InSight-lander den 4. maj 2022.

For at undersøge årsagen til jordskælvet samarbejdede Dr. Benjamin Fernando, den ledende forsker, med forskellige rumorganisationer, herunder European Space Agency, Chinese National Space Agency, Indian Space Research Organisation og De Forenede Arabiske Emiraters rumorganisation. Denne fælles indsats gjorde det muligt for holdet at analysere data fra flere satellitter, der kredsede om Mars, og dækkede et stort overfladeareal på 144 millioner km2.

På trods af ligheden mellem jordskælvet og de tidligere udløst af meteoroidnedslag, fandt forskerholdet ingen tegn på et friskt krater efter måneders søgning. Dette fik dem til at konkludere, at jordskælvet var et resultat af frigivelsen af ​​stress i Mars' skorpe, snarere end fra en ekstern påvirkning.

Dr. Fernando forklarede, at spændingen i Mars' skorpe er et resultat af milliarder af års evolution, inklusive de forskellige afkølings- og krympningshastigheder for forskellige dele af planeten. Mens årsagerne til varierende stressniveauer forbliver uklare, bidrager resultaterne fra denne undersøgelse til yderligere undersøgelser. At forstå disse stressmønstre kan være afgørende for at bestemme egnede steder for fremtidige menneskelige bosættelser på Mars.

Samarbejdet i dette projekt, der involverer flere rummissioner, er blevet hyldet som en plan for succesfulde internationale partnerskaber inden for udforskning af det dybe rum. Fundene kaster lys over Mars' unikke geologiske dynamik og markerer et væsentligt skridt hen imod at optrevle mysterierne om den røde planet.

