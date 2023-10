Effektiv behandling fundet for svovlsennepsforgiftning

Svovlsennep, et kemisk krigsførelsesmiddel, der er meget brugt i krigsførelse siden XNUMX. Verdenskrig, har længe været en udfordring for forskere med at finde en effektiv behandling. En nylig undersøgelse udført af to forskere fra South Dakota State University har imidlertid opdaget en potentiel terapeutisk tilgang til behandling af svovlsennepsforgiftning.

Tidligere forskning i svovlsennep har vist, at gassen har både umiddelbare og langsigtede virkninger på sine ofre. Umiddelbare virkninger omfatter en bitter smag i munden, en lugt af hvidløg, hovedpine, synstab, blærer og blødende hud. De langsigtede virkninger kan vise sig op til 40 år efter eksponering og omfatte komplikationer i lunger, øjne og hud.

Vanskeligheden ved at finde en behandling ligger i det faktum, at svovlsennep har flere mekanismer til at angribe kroppen, hvilket gør den anderledes end andre kemiske våben, der er målrettet mod et enkelt enzym. Forskerne har dog identificeret et molekyle kaldet methimazol, der viser et niveau af reaktivitet med svovlsennep uden at forårsage hudskader.

Methimazol kan potentielt tjene som en effektiv behandlingsmulighed for svovlsennepsforgiftning. Forskerne er i øjeblikket ved at forberede en bevilling til at fremme deres forskning i levende organismer og i sidste ende gøre denne behandling bredt tilgængelig.

Resultaterne af denne undersøgelse giver håb for dem, der udsættes for svovlsennep, og giver mulighed for at reducere både de umiddelbare og langsigtede toksiske virkninger af gassen. Yderligere undersøgelser er i gang for at evaluere effektiviteten af ​​methimazol in vivo.

Dette gennembrud med hensyn til at finde en effektiv behandling for svovlsennepsforgiftning markerer et betydeligt fremskridt inden for kemisk krigsførelseseksponeringsforskning.

kilder:

– South Dakota State University