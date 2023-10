Forskere afslører enestående bakteriel transkriptionel promotorgenkendelsestilstand

Forskere fra det kinesiske videnskabsakademi har gjort en betydelig opdagelse om den transskriptionelle promotorgenkendelsestilstand i bakterier. Prof. Zhu Ping fra Institut for Biofysik og Prof. Feng Yingang ved Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology ledede undersøgelsen, som blev offentliggjort i Nature Communications.

Holdet fokuserede på Clostridium thermocellum, en type anaerob clostridia, der effektivt nedbryder lignocellulose gennem et multienzymkompleks kaldet cellulosome. Dette kompleks er værdifuldt for udvikling af bioenergi.

Bakteriel DNA-transkription initieres af RNA-polymerase (RNAP) holoenzymer, som er sammensat af sigma (σ) faktorer, der genkender DNA-promotorregioner. C. thermocellum indeholder en unik sigmafaktor kaldet σI (SigI), som adskiller sig fra andre sigmafaktorer i σ70-familien.

For at forstå, hvordan SigI-faktorer i C. thermocellum genkender promotorer, udviklede forskerne et ternært kompleks af SigI, RNAP og promotor-DNA. Ved hjælp af cryo-EM-teknologi bestemte de strukturerne af de åbne RNA-polymerase-sigma-promotor-komplekser (RPo-komplekser) dannet af to C. thermocellum σI-komplekser, SigI1 og SigI6.

Ved at sammenligne disse strukturer med andre transkriptionelle komplekser fandt forskerne, at SigI udviser en særskilt promotorgenkendelsesmekanisme blandt σ-faktorer i σ70-familien. Det C-terminale domæne af SigI (SigIC) genkender -35-elementet af promotoren gennem dets helix-turn-helix-motiv. SigIC interagerer også med DNA-minor-rillen i -35-elementet, hvilket bidrager til dets unikke genkendelsestilstand.

Det N-terminale domæne af SigI (SigIN) genkender -10-elementet af promotoren og danner omfattende protein-DNA-interaktioner. Disse interaktioner påvirker sandsynligvis promotoraktivitet og bestemmer transkriptionsstyrken af ​​SigI-afhængige promotorer for cellulosomale gener.

Denne opdagelse kaster lys over, hvordan C. thermocellum regulerer cellulase-genekspression og giver indsigt i mangfoldigheden af ​​mikrobiel transkriptionel regulering. Resultaterne har potentielle anvendelser til modifikation og udnyttelse af cellulaser.

kilde:

– Jie Li et al, Structure of the transcription open complex of distinct σI-faktorer, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41796-4