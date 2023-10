Forskere måler magnetfelt i formørkelsesmedium af Spider Pulsar PSR J2051-0827

Forskere fra Xinjiang Astronomical Observatory (XAO) under det kinesiske videnskabsakademi har gjort en betydelig opdagelse vedrørende magnetfeltet i en edderkoppulsar kaldet PSR J2051-0827. Edderkoppulsarer er en type millisekunders pulsar binært system karakteriseret ved lavmasseledsagere i korte perioder. I disse systemer kan den intensive pulsarvind og elektromagnetiske emission erodere og potentielt ødelægge ledsagerstjernen.

For at undersøge de magnetiske egenskaber af PSR J2051-0827 brugte forskerne fem hundrede meter Aperture Spherical radio Telescope (FAST). De fokuserede specifikt på at studere polarisationsegenskaberne for pulsaren og tilstedeværelsen af ​​et magnetfelt i dets formørkelsesmedium. Resultaterne af deres undersøgelse blev offentliggjort i The Astrophysical Journal den 14. september.

Under udgangen af ​​pulsarens formørkelse observerede forskerne et konsekvent fald i rotationsmålet (RM). Denne ændring i RM varierede fra 60 til -28.7 rad m-2, hvilket indikerer eksistensen af ​​et betydeligt magnetfelt i formørkelsesmediet. Baseret på denne variation i RM blev den magnetiske synsfeltstyrke estimeret til at være 0.1 G.

Forskerne opdagede også et fænomen kendt som RM-vending, som kan tilskrives ændringer i den magnetiske feltstyrke langs synslinjen forårsaget af den binære orbitale bevægelse. Denne RM-vending understøtter ideen om, at pulsarens umiddelbare miljø er komplekst og magnetiseret. Derudover tyder undersøgelsen på, at miljøerne for edderkoppulsarer har nogle ligheder med dem, der er forbundet med hurtige radioudbrud (FRB'er).

Resultaterne af denne forskning bidrager til vores forståelse af dynamikken og egenskaberne af edderkoppepulsarer og giver indsigt i de mekanismer, der er ansvarlige for formørkelserne observeret i disse systemer. Undersøgelsen giver værdifuld information om de magnetiske feltforhold i umiddelbar nærhed af PSR J2051-0827 og åbner nye veje for yderligere undersøgelser inden for pulsarastronomi.

Citation:

SQ Wang et al., Ændring af rotationsmål under Eclipse of a Black Widow PSR J2051−0827, The Astrophysical Journal (2023). DOI: 10.3847/1538-4357/acea81

Kilde: Chinese Academy of Sciences