Sand kan flyde op ad bakke, opdager Lehigh University Engineers

Ingeniørforskere ved Lehigh University har gjort en forbløffende opdagelse - sand kan flyde op ad bakke. Holdets resultater, offentliggjort i tidsskriftet Nature Communications, afslører, at når drejningsmoment og en tiltrækkende kraft påføres hvert sandkorn, kan partiklerne strømme op ad bakke, op ad vægge og op og ned ad trapper. Dette meget usædvanlige fænomen har betydelige konsekvenser for en bred vifte af anvendelser, fra sundhedspleje til materialetransport og landbrug.

Opdagelsen blev gjort af James Gilchrist, Ruth H. og Sam Madrid professor i kemisk og biomolekylær ingeniørvidenskab ved Lehighs PC Rossin College of Engineering og hans team. De brugte ligninger, der beskriver strømmen af ​​granulære materialer for at demonstrere, at partiklerne strømmede op ad bakke som et granulært materiale.

Dr. Samuel Wilson-Whitford, avisens hovedforfatter, faldt over denne opdagelse ved et tilfælde, mens han forskede i mikroindkapsling. Han bemærkede, at når han drejede en magnet under et hætteglas med jernoxidbelagte polymerpartikler kaldet mikroruller, begyndte sandkornene at bevæge sig op ad bakke.

Forskerne fandt ud af, at påføring af drejningsmoment på mikrovalserne med magneter fik hver partikel til at rotere, hvilket skabte midlertidige dubletter, der hurtigt dannede sig og brød op. Denne samhørighed genererede en negativ hvilevinkel på grund af en negativ friktionskoefficient, hvilket tillod sandpartiklerne at flyde op ad bakke.

Forøgelse af den magnetiske kraft øgede samhørigheden af ​​sandpartiklerne, hvilket gav dem mere trækkraft og evnen til at bevæge sig hurtigere. Partiklernes kollektive bevægelse og evne til at klæbe til hinanden gjorde dem i stand til at udføre kontraintuitive handlinger, såsom at flyde op ad vægge og gå op ad trapper. Forskerne undersøger nu brugen af ​​mikroruller til at forcere forhindringer, som kan have potentielle anvendelser inden for mikrorobotik og sundhedspleje.

Denne banebrydende opdagelse åbner nye muligheder for forskning og anvendelser for granulære materialer. Lehigh University-teamet planlægger at fortsætte med at studere mikrorullerne og udforske deres anvendelse på forskellige områder. De er allerede ved at undersøge blandings-, adskillelses- og objektbevægelsesapplikationer. Derudover udforsker de brugen af ​​mikrovalser til at levere næringsstoffer gennem porøse materialer.

Implikationerne af sand, der flyder op ad bakke, er enorme, og denne opdagelse har potentialet til at revolutionere industrier og teknologier. Forskerholdet er spændt på at fortsætte deres eksperimenter og forventer at udgive flere artikler om emnet i den nærmeste fremtid.

