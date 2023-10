Doerr School of Sustainability lancerer Mineral-X: Advancing the Mining Industry Towards Clean Energy

Doerr School of Sustainability afholdt for nylig et lanceringssymposium for Mineral-X, et banebrydende affiliate-program med fokus på teknologisk innovation, samfundsrepræsentation og stewardship for at opnå en robust mineralforsyningskæde til ren vedvarende energi. Ledere fra mineselskaber, venturekapitalfirmaer, akademikere, embedsmænd og repræsentanter fra Zambia samledes ved symposiet for at diskutere måder at forbedre den kritiske mineralmineindustri fra både sociale og tekniske perspektiver.

Mineral-X, med finansiering tæt på en million dollars, sigter mod at genopfinde mineraludforskning ud over blot videnskab ved at forkæmpe miljøforvaltning og samfundsrepræsentation. Programmet tager en holistisk tilgang til at forbedre mineindustrien under overgangen væk fra fossile brændstoffer. Dette omfatter udvikling af mere effektive og miljøvenlige metoder til at finde og udvinde kritiske mineraler, samt at øge samfundsengagementet og yde pædagogisk bistand.

Et af Mineral-X's kerneinitiativer involverer brug af kunstig intelligens (AI) værktøjer til at analysere geologiske data og nøjagtigt lokalisere højkvalitets underjordiske mineralforekomster. Med den stigende efterspørgsel efter kritiske mineraler som kobber, nikkel, lithium og kobolt i produktionen af ​​elektriske køretøjer er denne forskning afgørende for at sikre en bæredygtig forsyningskæde.

Programmet har fået støtte fra store mineselskaber som KoBold Metals og Rio Tinto samt Bidra, et venturekapitalfirma med fokus på bæredygtighed. Det er vigtigt, at Mineral-X er fuldstændig fri for fossile brændstoffer, som præciseret af David Zhen Yin, en programdirektør og forsker.

Ved at udnytte kunstig intelligens og geologiske data sigter Mineral-X på at minimere jordødelæggelse forbundet med minedrift. Højkvalitetsforekomster kan udvindes med mindre behov for omfattende jordforstyrrelser og kan endda udvikles under jorden. Denne tilgang beskytter ikke kun miljøet, men reducerer også omkostninger og tid, der kræves til efterforskning og udvinding.

Derudover engagerer Mineral-X aktivt med minesamfund i Zambia. Sofia Mantilla Salas, en ph.d. studerende involveret i social outreach, arbejder tæt sammen med lokalsamfund for at sikre deres aktive deltagelse og partnerskab i mineralefterforskning og udvindingsprocesser. Programmet samarbejder også med universiteter i Zambia for at udstyre mineingeniører med de nødvendige færdigheder til at konkurrere med udenlandske ingeniører.

Lanceringen af ​​Mineral-X og dets forpligtelse til at fremme bæredygtighed i mineindustrien markerer et betydeligt fremskridt i retning af at opnå ren vedvarende energi. Gennem dette initiativ leder Doerr School of Sustainability vejen mod en robust mineralforsyningskæde til en grønnere fremtid.

