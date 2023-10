Historiens største solstorm kunne have ødelagt det moderne samfund

Forskere har for nylig opdaget beviser for den største solstorm, der nogensinde er registreret gennem analysen af ​​gamle træringe i de sydfranske alper. Den stigning i radiocarbonniveauer fundet i ringene tyder på, at en massiv solstorm fandt sted for cirka 14,300 år siden. En sådan storm af denne størrelsesorden kunne have haft katastrofale virkninger på det moderne samfund, potentielt forårsage udbredte strømafbrydelser i elnettene og forstyrre satellit- og telekommunikationssystemer.

Holdet af forskere fra forskellige institutioner, herunder Collège de France, CEREGE, IMBE, Aix-Marseille University og University of Leeds, udførte deres analyse ved at måle radiocarbonniveauer i gamle træer, der er bevaret langs bredden af ​​Drouzet-floden nær Gap, Frankrig. De sammenlignede stigningen i radiocarbonniveauer med målinger af beryllium i Grønlands iskerner, hvilket fik dem til at foreslå, at spidsen var forårsaget af en massiv solstorm, kendt som en Miyake-begivenhed, som ville have frigivet en betydelig mængde energiske partikler i Jordens atmosfære .

Miyake Events, opkaldt efter en japansk videnskabsmand, der først opdagede dem, er sjældne og ekstremt kraftige solstorme, som aldrig er blevet observeret direkte. Kun ni begivenheder er blevet identificeret indtil videre, hvoraf den seneste fandt sted i 993 AD og 774 AD. Forskere forstår stadig ikke helt arten af ​​disse ekstreme storme, eller hvorfor de opstår. Der er løbende forskning for at bestemme deres årsager, hyppighed og muligheden for at forudsige dem.

Undersøgelsen fremhæver begrænsningerne ved udelukkende at stole på instrumentelle målinger af solaktivitet, som kun har været tilgængelige siden det 17. århundrede. Gamle træringe giver sammen med berylliummålinger i iskerner værdifuld indsigt i Solens adfærd i fortiden. Dermed bidrager de til en bedre forståelse af Solens langsigtede mønstre.

Opdagelsen af ​​denne massive solstorm tjener som en påmindelse om de potentielle risici forbundet med kraftig solaktivitet. At forstå og forudsige sådanne begivenheder kan være afgørende for at afbøde deres potentielle indvirkning på vores stadig mere teknologiafhængige samfund.

kilder:

– Undersøgelse ledet af Edouard Bard, professor i klima og havudvikling ved Collège de France og CEREGE.

– Forskningen involverede institutioner som Collège de France, CEREGE, IMBE, Aix-Marseille University og University of Leeds.