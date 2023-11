Banebrydende: 3D-print af hårsække i laboratoriedyrket hud

Hårsækkene spiller en afgørende rolle i at opretholde sundheden og funktionen af ​​vores hud. De hjælper med at regulere kropstemperaturen, producerer sved og indeholder stamceller, der hjælper med hudheling. Imidlertid har eksisterende laboratoriedyrkede hudmodeller været ufuldstændige og mangler inklusion af hårsække. Denne kløft kan snart bygges bro, takket være banebrydende forskning udført af forskere ved Rensselaer Polytechnic Institute (RPI).

Dr. Pankaj Karande, lektor i kemi og bioteknik ved RPI, og hans team har med succes inkorporeret hårsække i humant, laboratoriedyrket hudvæv ved hjælp af 3D-printteknologi. Denne præstation markerer en væsentlig milepæl inden for vævsteknologi og åbner nye muligheder for lægemiddeltestning og hudtransplantationer.

Traditionelle tilgange til at rekonstruere hårsækkene ved hjælp af humant afledte celler har stået over for udfordringer. Tidligere undersøgelser har dog vist, at disse celler, når de dyrkes i et tredimensionelt miljø, har potentialet til at generere nye hårsække eller hårstrå. Med udgangspunkt i denne forskning brugte Dr. Karande og hans team 3D-bioprintteknikker til at skabe hudmodeller, der inkluderer fungerende hårsække.

Processen involverede at dyrke hud- og follikelceller i laboratoriet og omdanne dem til en bio-blæk, der er egnet til 3D-print. Bio-blækket, der består af proteiner og andre materialer, blev påført en tynd nål, hvilket gjorde det muligt for printeren at afsætte hudlag og samtidig indlejre hårceller. Med tiden blev kanalerne omkring hårcellerne fyldt med hudceller, hvilket efterligner strukturen af ​​naturlige hårsække.

Mens det 3D-printede hudvæv med hårsække i øjeblikket har en levetid på to til tre uger, viser dette gennembrud betydelige fremskridt i retning af at udvikle hudtransplantater, der kan vokse hår. Forlænget levetid for hudvævet er et fremtidigt fokus, hvilket vil muliggøre mere avanceret lægemiddeltestning og potentielt føre til fremskridt inden for regenerativ medicin og kosmetisk testning.

Denne undersøgelse viser potentialet ved 3D-print til at fremme forståelsen af ​​komplekse biologiske strukturer og deres interaktion med aktuelle produkter. Ved at inkorporere hårsække i laboratoriedyrkede hudmodeller får forskere værdifuld indsigt, som kan styrke udviklingen af ​​fremtidige behandlinger for forbrændinger og andre hudsygdomme.

Evnen til at 3D-printe hårsække i laboratoriedyrket hud er et vidnesbyrd om den tværfaglige tilgang, som RPI-forskere anvender i krydsfeltet mellem ingeniørvidenskab og biovidenskab. Disse fremskridt har vidtrækkende konsekvenser for menneskers sundhed og udviklingen af ​​biologisk repræsentative hudmodeller.

FAQ

1. Hvilke funktioner har hårsækkene i huden?

Hårsækkene regulerer kropstemperaturen, producerer sved og indeholder stamceller, der fremmer hudheling.

2. Hvordan inkorporerede forskerne hårsækkene i laboratoriedyrket hudvæv?

Teamet hos RPI dyrkede hud- og follikelceller i laboratoriet og konverterede dem til en printbar bio-blæk. Denne bio-blæk blev påført en tynd nål, hvilket muliggjorde præcis aflejring og skabelsen af ​​hudlag, der inkluderede hårceller.

3. Hvad er de potentielle anvendelser af 3D-print af hårsække i hudmodeller?

Dette gennembrud kan føre til fremskridt inden for lægemiddeltestning, regenerativ medicin og kosmetisk testning. Ved at skabe mere komplekse og biologisk relevante hudmodeller kan forskerne få en bedre forståelse af, hvordan huden interagerer med aktuelle produkter og udvikle forbedrede behandlinger til forskellige hudlidelser.