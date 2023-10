Forskere opdager ældgamle agaveplanter i Arizona, der har varet ved i tusinder af år

Forskere har afsløret beviser for umodificerede agaveplantearter, der blev dyrket af tidlige civilisationer i Arizona, herunder Hohokam-folket, der levede mellem 300 og 1500 e.Kr. Agaveplanter har været økonomisk og socialt vigtige i Amerika i over 9,000 år. Før dyrkningen af ​​majs var agaveplanter en væsentlig kilde til kulhydrater for disse gamle kulturer. Hohokam-folket brugte landbrugsteknikker som at bygge terrasser til agave-tørbrug for at øge deres landbrugspotentiale.

Undersøgelsen, offentliggjort i Annals of Botany, fremhæver betydningen af ​​disse gamle agavearter. Mens mange afgrøder, der er hjemmehørende i Amerika, er blevet omfattende modificeret af europæiske kolonister og deres efterkommere, har disse præ-kontakt-tæmmede agaver stort set været uændrede i århundreder. Forskerne mener, at beskyttelsen af ​​disse agavearter er afgørende i betragtning af den øgede interesse for at studere de overlevende vilde slægtninge til nutidige afgrøder.

Opdagelsen af ​​disse ældgamle agaveplanter giver en værdifuld mulighed for at studere typerne af afgrøder dyrket af gamle bønder og udforske fordelene ved at dyrke tørketilpassede afgrøder i dag ved hjælp af bæredygtige agroøkologiske metoder. Wendy Hodgson, hovedforfatteren af ​​papiret, understreger vigtigheden af ​​at forstå moderne landskaber som arv fra tidligere menneskelige aktiviteter snarere end uberørte miljøer. Hun håber, at samarbejde med arkæologer og oprindelige folk yderligere vil styrke vores forståelse af gamle landbrugsmetoder.

Denne forskning bidrager til den igangværende indsats fra Desert Botanical Garden for at dokumentere og studere agavearter i hele Arizona, det sydvestlige og det nordlige Mexico. Genopdagelsen af ​​disse pre-kontakt domesticerede agaves demonstrerer den rige historie med plantedyrkning i regionen. Ved at bevare og studere disse ældgamle plantearter kan forskerne få indsigt i de bæredygtige landbrugsmetoder, der blev anvendt af tidlige civilisationer.

