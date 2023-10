Forskere afslører det mest komplette skelet af sabeltandet pungdyr i Colombias Tatacoa-ørken

Forskere har for nylig gjort en spændende og betydningsfuld opdagelse i Colombias Tatacoa-ørken – det mest komplette skelet af et sabeltandet pungdyr, der nogensinde er fundet. Dette fund forventes at give værdifuld indsigt i disse gådefulde skabninger, der levede for cirka 13 millioner år siden.

Det sabeltandede pungdyr, kendt som Anachlysictis gracilis, tilhørte en gruppe af rovpattedyr kaldet sparassodonter, som beboede Sydamerika under den kenozoiske æra efter dinosauren. Tidligere har begrænsede møder med denne art kun givet fragmenter af en mandible og nogle få andre rester. Denne nye opdagelse udfylder imidlertid et betydeligt hul i vores forståelse af sabeltandede pungdyr.

Det opgravede skelet blev fundet i La Tatacoa-ørkenen, som engang var en frodig tropisk regnskov, der lignede den moderne Amazonas. Dr. Catalina Suarez, som ledede analysen af ​​resterne, nævnte, at dette fund gjorde det muligt for forskere at få ny indsigt i disse uddøde rovdyrs egenskaber og livsstil.

A. gracilis tilhørte familien Thylacosmilidae, kendt for deres buede, sabellignende hjørnetænder. Dr. Javier Luque, også involveret i forskningen, bekræftede, at dette colombianske fossil er nært beslægtet med Thylacosmilus, som er det mest anerkendte sabeltand-pungdyr. Thylacosmilidae er en særskilt familie karakteriseret ved dens lange, buede øvre hjørnetænder og en forreste forlængelse af kæben, der ligner en skede.

Ved at undersøge kindtænderne og underkæben udledte forskerne, at A. gracilis var et hyperkødædende dyr, der vejede cirka 23 kg, svarende til en moderne los. Dens kost ville sandsynligvis have bestået af mindre pattedyr, såsom pungdyr, gnavere og endda primater, der levede i dets miljø.

Yderligere forskning vil fokusere på at studere andre knogler fra skelettet for at forstå dets bevægelse, kropsholdning og fodringsadfærd. Det velbevarede fossil findes nu i La Tatacoa Natural History Museum og bidrager til regionens palæontologiske rigdom.

Denne forskning viser vigtigheden af ​​at støtte palæontologiske videnskabelige aktiviteter i Neotropics for at afdække nye opdagelser og forbedre vores forståelse af evolutionær historie og biodiversitet. Undersøgelsen involverede institutioner fra Argentina, Colombia, USA, Japan, Panama og Storbritannien.

Kilde: Dr. Catalina Suarez, Dr. Javier Luque, Dr. Edwin Cadena og forskellige institutioner fra Argentina, Colombia, USA, Japan, Panama og Storbritannien.