MIT-forskere bruger støjreducerende koncept til at forbedre sammenhængen i kvantesystemer

Forskere fra MIT har gjort betydelige fremskridt med at forlænge kohærenstiden for kvantebits (qubits), et afgørende skridt i udviklingen af ​​kvanteenheder såsom kvantesensorer og gyroskoper. Holdet, ledet af Ju Li og Paola Cappellaro, brugte et koncept inspireret af støjreducerende hovedtelefoner til at forbedre sammenhængen mellem nuklear-spin-qubits. Ved at karakterisere støjen forårsaget af varme var forskerne i stand til at implementere en "ubalanceret ekko"-teknik, der øgede kohærenstider fra 150 mikrosekunder til så lange som 3 millisekunder.

Den tilgang, holdet brugte, involverede forståelse og udligning af specifikke støjkilder, svarende til hvordan støjreducerende hovedtelefoner eliminerer uønskede lyde. Denne metode har potentialet til i høj grad at forbedre kohærenstider for kvantesystemer. Guoqing Wang, den første forfatter til undersøgelsen, mener, at endnu længere sammenhængstider kunne opnås ved yderligere at udforske og afbøde andre støjkilder.

Resultaterne af undersøgelsen forventes at have en væsentlig indflydelse på udviklingen af ​​kvanteudstyr. Dmitry Budker, leder af Matter-Antimatter Sektionen af ​​Helmholtz Institute Mainz, roser holdets innovative tilgang og mener, at den let kan implementeres i praktiske applikationer. Gregory Fuchs, professor ved Cornell University, fremhæver også nytten af ​​forskningen til at muliggøre langlivede nukleare spin-ensembler til forskellige anvendelser.

Eksperimenterne udført af forskerne fokuserede på et stort ensemble af nitrogen ledige centre (NV-centre) i diamant, som er ideelle kandidater til kvantesensorer og andre kvanteteknologier. Udfordringen lå i at finde en måde at synkronisere urene på de milliarder af NV-centre for at opnå øget sammenhæng. Målet er at bruge flere ure og samtidig bevare fasekohærens for at bevare kvanteinformation i længere perioder.

Denne banebrydende forskning åbner nye muligheder for kvanteberegningsområdet og baner vejen for udviklingen af ​​mere effektive og pålidelige kvanteenheder.

