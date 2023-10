Ny opdagelse afslører gamle radiobølger fra galakser for milliarder af år siden

By

En nylig opdagelse af astronomer har afsløret et fascinerende fænomen fra omkring 8 milliarder år siden: påvisningen af ​​radiobølger, der stammer fra en sammensmeltning af galakser. Det, der gør denne opdagelse virkelig bemærkelsesværdig, er, at det er det ældste kendte eksempel på en begivenhed, der længe har forvirret videnskabsmænd - et hurtigt radioudbrud (FRB).

Dette udbrud, der varede mindre end et millisekund, frigav en forbløffende mængde energi svarende til, hvad vores sol producerer på tredive år. Det australske SKA Pathfinder, et radioteleskop beliggende i det vestlige Australien, opdagede i første omgang eksplosionen. Efterfølgende bestemte European Southern Observatory's Very Large Telescope i Chile dets præcise placering.

Karakteriseret som en type radiofrekvent elektromagnetisk stråling repræsenterer hurtige radioudbrud korte, men intense energiudbrud, der overgår de fleste andre kilder til radiobølger i universets store udstrækning. Radiobølger, som har de længste bølgelængder på det elektromagnetiske spektrum, spiller en afgørende rolle i forskellige astronomiske observationer.

Mens undersøgelsens medleder, Ryan Shannon fra Swinburne University of Technology i Australien, sammenligner radiobølgerne i FRB'er med dem, der bruges i mikrobølgeovne, er størrelsen af ​​dette udbrud uforlignelig. Faktisk ville den energi, der frigives af denne FRB, være tilstrækkelig til at mikroovne "en skål popcorn dobbelt så stor som solen."

Forud for denne opdagelse blev det ældste kendte hurtige radioudbrud dateret tilbage til 5 milliarder år siden, hvilket gør dette fund bemærkelsesværdigt 3 milliarder år ældre. Da universet selv er omkring 13.8 milliarder år gammelt, giver denne begivenhed uvurderlig indsigt i de tidlige stadier af galaktiske formationer og fænomener.

Ud over dets oldtid er dette udbrud også det fjerneste, der nogensinde er opdaget blandt FRB'er, på grund af de store afstande, astronomer skal tilbagelægge for at studere objekter og begivenheder fra en fjern fortid.

Stuart Ryder fra Macquarie University i Australien, undersøgelsens medleder, bemærker: "Vi ved nu, at hurtige radioudbrud har eksisteret i mere end halvdelen af ​​universets alder."

Mens den præcise årsag til FRB'er forbliver uhåndgribelig, tyder en førende teori på, at disse udbrud stammer fra en fascinerende type neutronstjerne kendt som en magnetar. Disse magnetarer er blandt de mest ekstreme objekter i universet og har potentialet til at producere sådanne ekstraordinære udbrud af energi.

I betragtning af hyppigheden af ​​FRB'er, med cirka 100,000 estimeret til at forekomme dagligt i hele universet, frigør deres påvisning og undersøgelse et enormt potentiale til at måle og forstå fordelingen af ​​stof i de store hulrum mellem galakser.

Faktisk repræsenterer disse udbrud en spændende grænse inden for astronomisk forskning, der holder løftet om at afsløre nye hemmeligheder om vores univers' enorme kosmiske gobelin.

FAQ

Hvad er hurtige radioudbrud?

Hurtige radioudbrud (FRB'er) er korte udbrud af intens radiofrekvent elektromagnetisk stråling, der overstråler de fleste andre kilder til radiobølger i universet. De holder i mindre end et millisekund, men kan frigive en enorm mængde energi.

Hvad er betydningen af ​​den nylige opdagelse af gamle radiobølger?

Den nylige opdagelse af radiobølger fra en sammensmeltning af galakser for omkring 8 milliarder år siden repræsenterer det ældste kendte eksempel på hurtige radioudbrud (FRB'er). Denne opdagelse kaster lys over de tidlige stadier af galaktiske formationer og begivenheder og giver værdifuld indsigt i universets historie.

Hvad er kilden til hurtige radioudbrud?

Mens den nøjagtige kilde til FRB'er forbliver usikker, tyder en fremherskende teori på, at de stammer fra en ekstrem type neutronstjerne kaldet en magnetar. Disse magnetarer har evnen til at generere de intense energiudbrud, der observeres i FRB'er.

Hvor almindelige er hurtige radioudbrud?

Hurtige radioudbrud anslås at forekomme omkring 100,000 gange om dagen et eller andet sted i universet. Imidlertid er antallet af detekterede FRB'er relativt lavt, med kun omkring 50, inklusive det nyligt opdagede antikke udbrud, sporet tilbage til deres oprindelsesgalakse.