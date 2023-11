Opnåelse af bæredygtighed: Innovativ genbrugsproces for biobaserede polycarbonater

Plastaffald er blevet en alvorlig bekymring for vores miljø, hvilket har fået EU til at gennemføre foranstaltninger til at reducere tilstedeværelsen af ​​mikroplast med 30 %. Genbrug af plast ses som en levedygtig løsning til at bekæmpe dette problem. Forskere ved Institute of Chemical Research of Catalonia (ICIQ) har for nylig udviklet en ny og bæredygtig proces til genanvendelse af biobaserede polycarbonater, en type plastik, der ofte bruges i medicinske, byggeri og bilindustrien.

Konventionelt er plast fremstillet af polymerer, som er store molekyler dannet af foreningen af ​​mindre molekyler kaldet monomerer. Den ideelle genanvendelsesproces ville involvere den kontrollerede nedbrydning af polymerer til mindre produkter og deres efterfølgende repolymerisering til funktionel plast. Holdet hos ICIQ fokuserede på at udvikle en cirkulær proces til depolymerisering og repolymerisering af polycarbonater ved hjælp af katalysatoren TBD (triazabicyclodecen).

Denne innovative tilgang giver flere fordele. For det første bidrager det til en mere bæredygtig cirkulær økonomi ved at minimere kemikalieforbruget. Derudover bruger undersøgelsen et biobaseret polycarbonat afledt af limonen og kuldioxid - hvilket gør det til et levedygtigt alternativ til oliebaserede materialer. Mens dette specifikke polycarbonat har ekstremt lav bionedbrydelighed, accelererer den katalytiske tilgang, der præsenteres i denne forskning, nedbrydningsprocessen eksponentielt, hvilket gør den kommercielt levedygtig til genanvendelse.

Betydningen af ​​denne opdagelse ligger i dens potentielle anvendelse i klæbe- og belægningsmaterialer som et alternativ til oliebaserede produkter. ICIQ har allerede indgivet patent på brugen af ​​limonen polycarbonat i disse specifikke applikationer. Den nye genbrugsproces øger værdien og potentialet af det biobaserede polycarbonat, da det giver nem genanvendelse under praktiske forhold.

Samarbejdet mellem den eksperimentelle forskningsgruppe ledet af prof. Arjan Kleij, beregningsteamet under prof. Carles Bo, og polymerudviklingsaktiviteterne i ICIQ KTT-afdelingen, ledet af dr. Fernando Bravo, er et vidnesbyrd om styrken i tværfagligt samarbejde i forskning. Ved at kombinere forskellig viden og tilgange tackler dette samarbejde udfordringer omfattende og innovativt, hvilket fører til udvikling af effektive løsninger.

Som konklusion markerer den bæredygtige genbrugsproces for biobaserede polycarbonater præsenteret af ICIQ et væsentligt skridt i retning af at opnå en mere miljøvenlig tilgang til plast. Denne innovative metode løser ikke kun det presserende problem med ophobning af plastaffald, men frigør også potentialet for biobaserede materialer i forskellige industrier. Gennem fortsat forskning og samarbejde kan vi videre frem mod en mere bæredygtig fremtid.

