Optisk enhed tilbyder sikker patogeneliminering på overflader

Forskere fra Osaka University har udviklet en optisk enhed, der bruger aluminiumnitrid, der kan generere dybt-ultraviolet (UV) lys for effektivt at fjerne patogener på overflader. Enheden fungerer ved hjælp af en proces kaldet "anden harmonisk generation", som kombinerer to fotoner af synligt lys for at skabe en enkelt foton med dobbelt energi og frekvens i det dybe UV-område.

De fleste transparente materialer tillader ikke fotoner at interagere med hinanden, men de ikke-lineære egenskaber af aluminiumnitrid muliggør effektiv forekomst af anden harmonisk generation i en bølgeleder på mindre end en mikron bred. Forskerne brugte præcis krystalorienteringskontrol, lånte teknikker fra halvlederbehandling, til at fremstille enheden og generere dybt UV-lys inden for et snævert område, der kan dræbe bakterier, mens det for det meste er sikkert for mennesker.

I modsætning til traditionelle metoder, der er afhængige af excimer-lamper eller LED'er, der udsender dybt UV-lys direkte, tilbyder denne nye enhed forbedret effektivitet og længere levetid. Den adresserer bekymringen om at udsætte menneskelige celler for skadelige UV-lysbølgelængder. Forskerne sigter mod at videreudvikle og forfine teknologien til at skabe kompakte og energieffektive kommercielle enheder til dyb-UV-desinfektion.

Dette gennembrud tilbyder et lovende potentiale til at bekæmpe spredningen af ​​sygdomsfremkaldende patogener, især i forbindelse med den igangværende COVID-19-pandemi. Ved at give et sikkert og effektivt middel til overfladedesinfektion kan denne optiske enhed bidrage til at skabe renere og sundere miljøer.

Kilde: Osaka University