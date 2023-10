Forskere fanger protoner under dissociation ved hjælp af ultrahurtigt elektronkamera

Forskere ved Department of Energy's SLAC National Accelerator Laboratory og Stanford University har med succes brugt ultrahurtig elektrondiffraktion (UED) til at observere bevægelsen af ​​brintatomer i ammoniakmolekyler. Holdets resultater, offentliggjort i Physical Review Letters, demonstrerer potentialet af UED til at spore brintatomer og protonoverførsler.

Protonoverførsel er fundamental for mange kemiske og biologiske reaktioner, såsom enzymkatalyse og protonpumper i celler. At forstå de strukturelle ændringer under protonoverførsler er afgørende, men udfordrende på grund af deres hurtige natur, der forekommer inden for femtosekunder. Nuværende metoder, som at skyde røntgenstråler mod molekyler, har begrænsninger, da røntgenstråler interagerer med elektroner og ikke atomkerner.

For at overvinde disse begrænsninger brugte forskerne SLACs MeV-UED, et ultrahurtigt elektrondiffraktionskamera. Holdet dissocierede en af ​​hydrogen-nitrogen-bindingerne i ammoniak ved hjælp af ultraviolet lys, og dirigerede derefter en stråle af elektroner gennem molekylet for at fange diffrakterede elektroner. Dette gjorde det muligt for dem at observere adskillelsen af ​​brintatomet fra nitrogenkernen og de resulterende strukturelle ændringer i molekylet.

At have adgang til data om både elektroner og kerner i det samme eksperiment viser sig ekstremt værdifuldt. Ved at bestemme, hvilken komponent der initierer atomdissociation, kan forskere få indsigt i processen med dissociationsreaktioner.

Evnen til at spore protoner i dissociationshandlingen har vigtige implikationer for forståelsen af ​​protonoverførselsmekanismer i kemi og biologi. Traditionelle metoder som røntgenkrystallografi og kryo-elektronmikroskopi kæmper for at opdage protoner, hvilket gør UED til en lovende tilgang.

I fremtidige eksperimenter planlægger forskerne at bruge røntgenstråler ved SLACs røntgenlaser, Linac Coherent Light Source (LCLS), til at sammenligne resultaterne. De sigter også mod at øge intensiteten af ​​elektronstrålen og forbedre tidsopløsningen for at løse individuelle trin af protondissociation.

Denne forskning åbner op for nye muligheder for at studere brintoverførsler og afsløre mysterierne bag vigtige kemiske reaktioner i forskellige biologiske processer.

Kilde: SLAC National Accelerator Laboratory

Reference:

Elio G. Champenois et al., Femtosecond Electronic and Hydrogen Structural Dynamics in Ammonia Imaged with Ultrafast Electron Diffraction, Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.143001