To iskolde kæmpeplaneter støder sammen i et blændende lys

I en fascinerende astronomisk begivenhed kolliderede to iskolde gigantiske exoplaneter i et lysblød og udsendte støvfaner, som blev observeret af en amatørastronom på sociale medier. Disse planeter er placeret cirka 1,800 lysår væk fra Jorden og styrtede ned omkring en sollignende stjerne. Det lyse efterlys fra kollisionen bevægede sig foran stjernen, hvilket fik den til at dæmpe med tiden. Stjernen er blevet navngivet ASASSN-21qj efter netværket af teleskoper, der oprindeligt registrerede falmningen af ​​stjernens synlige lys.

Amatørastronomen bemærkede, at stjernen blev lysere i løbet af 1,000 dage, hvilket fik et hold af internationale astronomer til at undersøge fænomenet yderligere. Stjernens lyskurve afslørede, at dens lysstyrke blev fordoblet ved infrarøde bølgelængder tre år før den begyndte at falme i synligt lys. Dr. Matthew Kenworthy, en medforfatter af undersøgelsen fra Leiden Observatory i Holland, beskrev de potentielle eftervirkninger af en sådan kollision, og udtalte, at resten ville ligne en stjerne, omend svagere og syv gange større i størrelse end hovedstjernen. stjerne i systemet.

I løbet af to år overvågede et netværk af professionelle og amatørastronomer stjernen nøje for ændringer i dens lysstyrke. Dr. Simon Lock, en co-lead forfatter fra University of Bristol, forklarede, at deres beregninger og computermodeller indikerer, at temperaturen, størrelsen og varigheden af ​​det observerede glødende materiale stemmer overens med kollisionen mellem to isgigantiske exoplaneter.

Det forventes, at støvskyen som følge af kollisionen vil sprede sig langs kredsløbet af den skabte rest. Denne rest vil med tiden blive en ny planet, og materialet omkring den vil sandsynligvis kondensere og danne en samling af måner, der vil kredse omkring den. Støvskyens lys kan detekteres ved hjælp af jordbaserede teleskoper samt NASAs James Webb Space Telescope. Astronomer vil nøje overvåge udviklingen af ​​denne fascinerende begivenhed.

