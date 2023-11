Ny forskning afslører potentiale til at forhindre kollaps af vestantarktisk iskappe

Et banebrydende internationalt forskningsprojekt, kendt som Sensitivity of the West Antarctic Ice Sheet to Two Degrees of Warming (SWAIS2C), har kastet lys over muligheden for at undgå sammenbruddet af den vestantarktiske iskappe (WAIS). Nylige indlandsismodeller udført af en gruppe anerkendte videnskabsmænd og forskere indikerer, at WAIS, som forventes at tabe masse på grund af klimaændringer og global havopvarmning, stadig kan reddes.

I modsætning til hvad mange tror, ​​fandt forskerne ud af, at bevarelsen af ​​Jordens største ishylder – Ross og Ronne-Filchner – er afgørende for at stabilisere store isområder i det vestantarktiske indre. Mens nogle havhulrum under ishylderne allerede opvarmes, er der stadig områder, hvor isen forbliver kold, hvilket giver håb om bevarelsen af ​​indlandsisen.

Baseret på eksisterende data argumenterer forskerne for, at hvis vi formår at holde den globale opvarmning tæt på eller under to grader Celsius over førindustrielle niveauer, vil de store ishylder og WAIS stort set forblive intakte. Denne konstatering stemmer overens med tærsklen på 1.5 grader Celsius, der er fastsat i Paris-klimaaftalen fra 2015. Hvis denne tærskel ikke overskrides, kan det samlede bidrag til havniveaustigningen fra den antarktiske iskappe i 2100 begrænses til en rækkevidde på 0.12-0.44 meter.

Men givet den nuværende bane, hvor globale overfladetemperaturer forventes at overskride tærsklen på 1.5 grader, er der potentiale for, at indlandsisens smeltning kan hæve det globale havniveau med op til tre meter. Sammenbruddet af WAIS ville have katastrofale konsekvenser, herunder omfattende oversvømmelser og fordrivelse af kystsamfund.

For at imødekomme denne presserende bekymring har SWAIS2C-projektet påtaget sig en vital mission for at genvinde væsentlige miljøoplysninger fra isen og sedimentet på to forskellige steder på Ross Ice Shelf. Denne banebrydende bestræbelse involverer boring dybt ned i den antarktiske havbund i betydelig afstand fra en større base og nær midten af ​​WAIS. Ved at indsamle sedimentkerner og analysere, hvordan ishylden reagerer på varierende temperaturer, sigter projektet mod at opnå en omfattende forståelse af Ross Ishyldens og WAIS's følsomhed over for tidligere opvarmning.

Denne nye forskning giver håb om bevarelsen af ​​WAIS og understreger den afgørende rolle, som internationalt samarbejde spiller i bekæmpelsen af ​​klimaændringer. Ved at opnå en dybere forståelse af ishylderne og deres reaktioner på opvarmning, kan vi arbejde hen imod at implementere effektive foranstaltninger til at afbøde det potentielle sammenbrud og ødelæggende konsekvenser af WAIS på kystsamfund over hele kloden.

Ofte Stillede Spørgsmål

1. Hvordan kan sammenbruddet af den vestantarktiske iskappe forhindres?

Gennem bevarelsen af ​​Ross og Ronne-Filchner ishylderne, som stabiliserer store isområder i det vestantarktiske indre, er der stadig håb om at forhindre sammenbruddet af det vestantarktiske isark.

2. Hvad er betydningen af ​​tærsklen på 1.5 grader Celsius?

Tærsklen på 1.5 grader Celsius, der er fastsat i Paris-klimaaftalen fra 2015, repræsenterer en afgørende grænse for at afbøde virkningen af ​​global opvarmning. Ved at holde os under denne tærskel kan vi potentielt begrænse det samlede bidrag til havniveaustigningen fra den antarktiske iskappe inden 2100.

3. Hvad ville være konsekvenserne af sammenbruddet af den vestantarktiske iskappe?

Sammenbruddet af den vestantarktiske iskappe kan føre til omfattende oversvømmelser og fordrivelse af kystsamfund globalt. Det er afgørende at forhindre dette sammenbrud for at undgå ødelæggende konsekvenser.

4. Hvad er SWAIS2C-projektet?

The Sensitivity of the West Antarctic Ice Sheet to Two Degrees of Warming (SWAIS2C)-projektet er et internationalt samarbejde, der involverer videnskabsmænd, borere, ingeniører og videnskabsformidlere. Dens mål er at forstå virkningen af ​​global opvarmning på den vestantarktiske iskappe og finde ud af, hvordan dens sammenbrud kan forhindres.

5. Hvordan indsamler SWAIS2C-projektet data?

SWAIS2C-projektet borer gennem tusindvis af fod is på to forskellige steder, Kamb Ice Stream og Crary Ice Rise, for at genvinde sedimentkerner. Ved at analysere disse kerner og sammenligne data får forskerne indsigt i, hvordan ishylden reagerer på forskellige temperaturer og tidligere opvarmningsbegivenheder.