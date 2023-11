Kvantegennembrud: Lilla bronze låser op for nye muligheder for kvanteenheder

Kvanteforskere har gjort en banebrydende opdagelse, der kan revolutionere kvanteteknologien. Et team af forskere fra University of Bristol har identificeret et sjældent fænomen inden for lilla bronze, der kunne holde nøglen til at skabe en "perfekt switch" i kvanteenheder. Denne switch ville være i stand til hurtigt at skifte mellem en isolator og en superledertilstand.

Lilla bronze er et unikt endimensionelt metal sammensat af individuelle ledende kæder af atomer. Forskerne fandt ud af, at dette materiale udviser to modsatrettede elektroniske tilstande, der tilbyder et niveau af alsidighed kendt som "emergent symmetri." Det betyder, at selv de mindste ændringer i materialet, såsom varme- eller lysstimulus, kan udløse en øjeblikkelig overgang mellem en isolerende tilstand med nul ledningsevne til en superleder med ubegrænset ledningsevne og omvendt.

Hovedforfatter Nigel Hussey, professor i fysik ved University of Bristol, udtrykte sin begejstring over denne opdagelse og udtalte: "Det er en virkelig spændende opdagelse, som kunne give en perfekt switch til morgendagens kvanteenheder."

Holdets rejse begyndte for 13 år siden, da to ph.d.-studerende, Xiaofeng Xu og Nick Wakeham, første gang målte magnetoresistensen af ​​lilla bronze. Dataene lå i dvale og upubliceret indtil et tilfældigt møde i 2017. Professor Hussey deltog i et seminar af fysiker Dr. Piotr Chudzinski om lilla bronze og delte sine data med ham. Sammen foreslog de et eksperiment, der bekræftede Chudzinskis teori.

Det, der gør denne opdagelse endnu mere bemærkelsesværdig, er eksistensen af ​​"emergent symmetri", når de materielle overgange mellem de isolerende og superledende tilstande. Symmetribrud, som normalt observeres i elektronsystemer ved afkøling, er et velkendt fænomen. Imidlertid er fremkomsten af ​​symmetri i et metal, når temperaturen sænkes, som observeret i lilla bronze, ekstremt sjælden og uden fortilfælde.

Dr. Chudzinski sammenlignede dette fænomen med et magisk trick, hvor en kedelig, forvrænget figur forvandler sig til en perfekt symmetrisk sfære. Han beskrev lilla bronze som figuren og naturen selv som tryllekunstneren.

Dette gennembrud åbner nye muligheder for kvanteteknologi. Ved at udnytte de unikke egenskaber ved lilla bronze, kan det være muligt at skabe switche i kvantekredsløb, der kan gennemgå væsentlige ændringer i modstand med de mindste stimuli.

Med igangværende forskning i lilla bronze og det nye symmetrifænomen rummer fremtiden et enormt potentiale for udvikling af effektive og højtydende kvanteenheder.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

1. Hvad er lilla bronze?

Lilla bronze er et endimensionelt metal sammensat af individuelle ledende kæder af atomer.

2. Hvad er betydningen af ​​forskningen udført af University of Bristol?

Forskningen identificerede et sjældent fænomen inden for lilla bronze kaldet "emergent symmetri", der kunne føre til skabelsen af ​​en "perfekt switch" i kvanteenheder.

3. Hvordan fungerer den "perfekte kontakt"?

Switchen kan hurtigt skifte mellem at være en isolator (med nul ledningsevne) og en superleder (med ubegrænset ledningsevne) baseret på små ændringer i materialet, såsom varme- eller lysstimulus.

4. Hvem gjorde opdagelsen?

Forskningen blev ledet af University of Bristol med hovedforfatter Nigel Hussey, professor i fysik.

5. Hvad er de potentielle anvendelser af dette gennembrud?

Dette gennembrud kan have betydelige konsekvenser for kvanteteknologi, hvilket muliggør udviklingen af ​​højeffektive switche i kvantekredsløb.

kilder:

– University of Bristol: [www.bristol.ac.uk](https://www.bristol.ac.uk/)