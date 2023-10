Ny opdagelse afslører, hvordan vira undertrykker CRISPR-Cas-immunsystemer

En nylig undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Nature af et internationalt team af forskere har afsløret en banebrydende opdagelse vedrørende manipulation af CRISPR-Cas immunsystemer af vira. Anført af professor Peter Fineran fra Universitetet i Otago og Dr. Rafael Pinilla-Redondo fra Københavns Universitet afslører undersøgelsen en ny måde, som vira bruger til at undertrykke bakteriers immunsystem.

Opdagelsen giver ikke kun værdifuld indsigt i den mikrobielle verden, men har også potentialet til at lette sikrere genredigeringsteknikker og udvikle mere effektive alternativer til antibiotika.

CRISPR-Cas immunsystemer findes i bakterier og tjener som en forsvarsmekanisme mod virusinfektioner, specifikt bakterielle vira kaldet fager. Disse systemer fungerer ved at inkorporere segmenter af fag-DNA i bakteriens genom, hvilket skaber en hukommelsesbank over tidligere fag-infektioner. Når en fag angriber igen, bruger bakterien hukommelsesbanken til at identificere og nedbryde den specifikke fag.

Forskere har længe vidst, at fager har udviklet forskellige strategier til at overvinde CRISPR-Cas-forsvar, herunder udviklingen af ​​anti-CRISPR'er. Disse anti-CRISPR'er gør det muligt for fager at blokere bakteriers immunkomplekser.

I denne undersøgelse opdagede forskerholdet en ny metode, der bruges af fager til at undertrykke CRISPR-Cas-systemer. De fandt ud af, at nogle fager indlæser bakterier med RNA-sekvenser kendt som RNA-gentagelser, som direkte interfererer med CRISPR-Cas-proteinerne og forhindrer dem i at fungere korrekt. Det fungerer i det væsentlige som et lokkemiddel, hvilket gør immunsystemet ineffektivt.

Denne opdagelse har vigtige implikationer både for forståelsen af ​​mikrobiel dynamik i miljøet og for udviklingen af ​​genredigeringsteknologier. Den programmerbare karakter af CRISPR-Cas gør det til et kraftfuldt værktøj til præcis genomredigering. Opdagelsen af ​​RNA-anti-CRISPR'er kunne give en ny måde at kontrollere og modulere disse teknologier på, hvilket forbedrer deres nøjagtighed og sikkerhed.

Desuden har resultaterne betydning for anvendelsen af ​​fager som alternativer til antibiotika. Fager kan bruges som antimikrobielle stoffer til at dræbe patogene bakterier, men hvis bakterierne har et aktivt CRISPR-Cas-system, er fager med de passende anti-CRISPR'er nødvendige for at neutralisere det.

Samlet set giver denne opdagelse værdifuld indsigt i det indviklede våbenkapløb mellem bakterier og fager og åbner op for nye muligheder for at kontrollere og udnytte kraften i CRISPR-Cas-teknologier.

Kilde: Nature, Professor Peter Fineran (Universitetet i Otago), Dr. Rafael Pinilla-Redondo (Københavns Universitet)