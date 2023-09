Ny undersøgelse afslører supermassive sorte huller fortærer mad hurtigere end forventet

En nylig undersøgelse udført af Northwestern University har udfordret tidligere antagelser om spisevanerne ved supermassive sorte huller. Mens det tidligere blev antaget, at sorte huller spiser deres mad langsomt, tyder nye simuleringer på, at de faktisk fortærer den i en meget hurtigere hastighed.

Undersøgelsen, der snart vil blive offentliggjort i The Astrophysical Journal, brugte højopløselige 3D-simuleringer til at undersøge opførselen af ​​roterende sorte huller. Forskere fandt ud af, at disse sorte huller vrider den omgivende rumtid, hvilket får gassen i tilvækstskiven til at blive revet fra hinanden. Dette resulterer i dannelsen af ​​indre og ydre underskiver, hvor det sorte hul først opbruger den indre ring og derefter genopfyldes af snavs fra den ydre underskive.

I modsætning til tidligere teorier, der antydede, at denne proces tager hundreder af år, viste simuleringerne, at den faktisk sker i løbet af få måneder. Dette fund har vigtige konsekvenser for forståelsen af ​​kvasarernes adfærd, som er nogle af de lyseste genstande på nattehimlen. Kvasarer er kendt for pludselig at blusse op og derefter forsvinde uden forklaring, og den nye undersøgelse giver en potentiel forklaring på denne drastiske adfærd.

Den ledende forsker, Nick Kaaz fra Northwestern University, forklarede, at klassisk accretion disk teori ikke kan redegøre for de hurtige variationer, der observeres i kvasarer. Imidlertid tyder simuleringerne udført i denne undersøgelse på, at ødelæggelsen og genopfyldningen af ​​de indre områder af disken kunne forklare disse variationer.

Den vigtigste indsigt fra undersøgelsen er, at tidligere antagelser om tilpasningen af ​​accretion disken med det sorte huls rotation var forkerte. Simuleringerne afslørede, at området omkring det sorte hul er meget mere turbulent end tidligere antaget. Gasdynamikken, magnetfelterne og den generelle relativitet af sorte huller blev taget i betragtning i simuleringerne, hvilket giver en mere nøjagtig model af deres adfærd.

Rivnings- og fodringsprocessen sker i et område, hvor det sorte huls vridning af rum-tid konkurrerer med friktion og tryk inde i skiven. Dette resulterer i, at de indre og ydre skiver kolliderer, hvilket fører til, at den indre skive bliver fortæret af det sorte hul. Tyngdekraften af ​​det sorte hul trækker derefter gas fra det ydre område for at genopfylde det indre område, hvilket fuldender cyklussen.

Denne undersøgelse kaster ikke kun lys over supermassive sorte hullers spisevaner, men giver også indsigt i kvasarers adfærd. Med yderligere forskning kan videnskabsmænd muligvis bedre forstå de mekanismer, der er ansvarlige for de dramatiske variationer, der observeres i disse kosmiske fænomener.

kilder:

– The Astrophysical Journal (udgives)

– Northwestern University